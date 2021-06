Assoluti a Rovereto: posti esauriti

Esauriti i posti a disposizione per il pubblico nelle giornate di sabato e domenica dei Campionati Italiani Assoluti che scatteranno domani a Rovereto.

24 Giugno 2021Sono andati letteralmente a ruba i 400 posti disponibili per assistere dalla tribuna Edo Benedetti ai Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno tra domani e domenica allo Stadio Quercia di Rovereto.Le prenotazioni per le giornate di sabato e domenica hanno fatto esaurire la disponibilità di posti, lasciando solo qualche spazio libero - al momento - per la sessione di venerdì. Al Comitato organizzatore, considerati i rigidi vincoli imposti dalle autorità competenti, non resta che rispondere negativamente a tutte le ulteriori richieste che perverranno.RaiSport+HD trasmetterà i Campionati Italiani Assoluti in diretta dalle 19 alle 21 nelle giornate di sabato e domenica, mentre per venerdì 25 giugno è in programma una sintesi di circa un’ora e mezza a partire dalle ore 20.45. Negli orari non coperti dalla Rai, le gare saranno trasmesse su www.atletica.tv

ROVERETO 2021 - TUTTI GLI ISCRITTI DEGLI ASSOLUTI

PROGRAMMA ORARIO E INFO UTILI