Assemblea GGG: le candidature

Sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature in vista dell'Assemblea Elettiva GGG del 23 aprile prossimo: ecco i candidati

07 Aprile 2021Si avvicina l'appuntamento con l'Assembela Elettiva Regionale del Gruppo Giudici di Gara, prevista per venerdì 23 aprile pv presso la sede del Comitato FIDAL Trentino (SanBapolis, Trento - via della Malpensada 84).Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale nominata dal presidente del Comitato FIDAL Trentino Dino Parise e composta da:- Antonio Bettin, presidente- Andrea Ianes- Ferruccio Demadonnaha provveduto in data 6 aprile 2021 alla verifica della regolarità dell'unica lista presentata, comprendente i giudici:Maria DonadiDietmar HerbstGiancarlo ManfrediBarbara RevoltiGiovanna SguaizerNel corso dell'Assemblea - prima convocazione ore 18, seconda convocazione ore 19 - verranno eletti i 5 componenti la Commissione GGG Regionale per il quadriennio 2021-2024 tra i quali verrà quindi nominato il Fiduciario Regionale.

