Arge Alp 2021 - Convocazioni

Definito il Team Trentino che prenderà parte all'Arge Alp di Locarno

08 Settembre 2021

Il Fiduciario Tecnico Matteo Pancheri in accordo con i referenti di settore ha definito i seguenti convocati per la partecipazione all’Arge Alp 2021 in programma a Locarno, Svizzera, il 18 e 19 settembre prossimo.



Il ritrovo è fissato per venerdì 17 settembre indicativamente ad ore 15 a Trento Sud, l’orario definitivo verrà valutato sulla scorta della tempistica necessaria per effettuare i tamponi di verifica; il viaggio verrà effettuato in autobus, il soggiorno si terrà presso l’Hotel Ibis di Locarno; il rientro avverrà al termine delle gare nella giornata di domenica, indicativamente con partenza ad ore 14.

NORME COVID - Per la partecipazione alla rappresentativa, è necessario presentare l'allegata autodichiarazione e disporre di Certificazione Verde COVID che può essere ottenuta in seguito a vaccinazione (doppia dose o singola dose, valida in questo caso dal 15° giorno circa), tampone negativo entro le 48h o guarigione entro 6 mesi. Si pregano le società di comunicare nel minor tempo possibile la condizione in tal senso degli atleti; il Comitato FIDAL Trentino provvederà nel caso alla prenotazione dei tamponi prima della partenza in modo da coprire la trasferta.

Per l’intera durata del viaggio in pullman sarà necessario mantenere indossata la mascherina; durante la trasferta gli atleti saranno tenuti a rispettare le prescrizioni per la prevenzione della diffusione del virus.

Nell’incertezza dell’orario preciso di partenza, si chiede agli atleti di prevedere la cena al sacco per venerdì 17 settembre.

CONFERMA PARTECIPAZIONE - Si pregano le società di confermare la presenza dei propri atleti entro la giornata di sabato 11 settembre pv. Gli atleti sono pregati di portare con sé l’eventuale materiale tecnico FIDAL Trentino in loro possesso.

ALLENAMENTO STAFFETTE - Gli atleti convocati per le staffette si ritroveranno martedì 14 settembre al Campo Scuola Covi Postal di Trento, ore 17:30 per un allenamento specifico

Accompagnatori saranno: Matteo Pancheri - responsabile della rappresentativa; Cristian Riccardi, Gianluca Piazzola, Massimo Pegoretti.

Arge Alp 2021 - Convocazione



Arge Alp 2021 - Programma Orario Provvisiorio

Modulo autodichiarazione COVID