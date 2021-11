Arese e Selva alzano la voce in Valsugana

Doppietta piemontese sui prati di Levico: i due u23 Pietro Arese e Giovanna Selva si sono imposti nel Cross della Valsugana; tra gli junior vittorie per Maggi e Bruno; Nardon vincente tra le allieve; Ropelato e Minati secondi

07 Novembre 2021La stagione italiana della corsa campestre si apre nel segno di Pietro Arese (Fiamme Gialle) e Giovanna Selva (Sport Project VCO): i due piemontesi si sono imposti stamane nel Cross della Valsugana a Levico Terme in quella che è stata la prima prova indicativa in vista degli EuroCross di Dublino (12 dicembre), a cui seguiranno nei prossimi due settimane il Cross Valmusone (Osimo) ed il Carsolina Cross di Trieste.Sul tracciato disegnato dal Gs Valsugana Trentino all'interno del Parco Segantini sulle rive del Lago di Levico, Pietro Arese ha domato nel finale dei dieci chilometri previsti dalla gara maschile la concorrenza di Marco Fontana Gramotto (Expandia Atletica Insieme Verona) e Luca Alfieri (PBM Bovisio Masciago), finiti nell'ordine alle sue spalle: 30'54 il tempo del vincitore, contro il 30'56 ed il 30'57 degli immediati inseguitori per un podio assoluto completamente under 23. Ai piedi del podio, quarta piazza per Abderrazzak Gasmi (Toscana Atletica Futura) con Andrea Palumbo (Atl. Am.

Cisternino Ecolservizi) al quinto posto, a loro volta della categoria promesse.



Arrivo in solitudine invece per la ventunnene Giovanna Selva che in 24'07 ha domato i sette chilometri del tracciato scavando un margine di 21" nei confronti della milanese Nicole Svetlana Reina (Cus Pro Patria Milano, 24'28) con la veneta Michela Moretton (Atletica Ponzano, 24'57) pronta a completare la top 3 di giornata, mancata invece dall'azzurra della corsa in montagna Gaia Colli (Atletica Valle Brembana).



Per quanto riguarda le prove under 20, al maschile la vittoria è andata a Konjoneh Maggi (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che sui 6000 metri ha chiuso la fatica in 18'59 davanti agli altri due juniores Mashresha Costa (Atletica Brugnera Friulintagli) e Nicolò Gallo (Atletica Alba); appena alle loro spalle, quarto posto e titolo di migliore allievo di giornata per Stefano Benzoni (Alta Val Seriana) tallonato dal padrone di casa Francesco Ropelato (Us Quercia Trentingrana) mentre Mattia Adamoli (Unione Sportiva Derviese) - settimo - ha completato il podio under 18.



La junior Ilaria Bruno (Atletica Brugnera Friulintagli) ha invece firmato la prova giovanile femminile sulla distanza di quattro chilometri, precedendo in 13'59 Arianna Reniero (Atletica Stronese Nuova Nordaffari) ed Aurora Bado (FreeZone) con la trentina Lia Nardon (Atletica Valle di Cembra) vincente tra le allieve grazie al nono posto nella prova complessiva under 20; podio allieve completato dalla valsuganotta Valeria Minati (Us Quercia Trentingrana) e da Marta Avesani (Atletica Verona Pindemonte).



