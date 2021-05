Aperte le iscrizioni per la Primiero Dolomiti Marathon

L’US Primiero ASD ha concordato con la Fidal il regolamento per salvaguardare la salute di tutti Due percorsi agonistici, 42K da Villa Welsperg in Val Canali e 26K da San Martino di Castrozza

11 Maggio 2021

Finalmente ci siamo! Sono aperte le iscrizioni per la 6.a edizione della Primiero Dolomiti Marathon, la manifestazione agonistica di trail running organizzata dall’US Primiero ASD nel cuore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. La data era fissata da tempo per il 3 luglio 2021, si attendeva soltanto di capire l’evoluzione della situazione pandemica e concordare il regolamento con la Fidal, Federazione Italiana di Atletica Leggera, per garantire al massimo la sicurezza di tutti i presenti, e così è stato. Partenze scaglionate con il rispetto delle distanze di sicurezza e mascherine fino a pochi minuti dal via, con controlli accurati e gestione degli ingressi per evitare assembramenti.

I percorsi di gara, a differenza delle passate edizioni, saranno due e non più tre, in quanto le disposizioni anti-Covid permettono, per ora, solo il formato agonistico. Per i runners più audaci ed allenati ci sarà la distanza marathon di 42K e 1243 metri di dislivello positivo, con partenza da Villa Welsperg in Val Canali. Il tracciato, nella prima parte, si snoderà ai piedi delle Pale di San Martino per poi spostarsi al cospetto della Catena del Lagorai attraversando i paesi di Tais, Strine, Poline e Dagnoli, fino ad arrivare in località San Martino di Castrozza. Da qui partirà anche il secondo percorso, di certo meno impegnativo ma comunque da non sottovalutare, con i suoi 26K e 448 metri di dislivello positivo, pensato per i meno avvezzi alle lunghe distanze. Si percorrerà il sentiero che porta a ‘Passet di Calaita’ prima e a ‘Passo Gobbera’ poi, fino ad arrivare sul traguardo finale di Fiera di Primiero dopo aver ammirato gli splendidi panorami offerti dalla valle primierotta.

Come anticipato, le iscrizioni sono aperte e sarà possibile prenotare un pettorale alla Primiero Dolomiti Marathon solo tramite l’apposita sezione sul portale Endu. La quota di partecipazione per la versione ‘marathon’ 42K è di 57 euro, mentre per chi preferisce la formula ‘classic’ 26K la cifra ammonta a 47 euro. Iscrizioni disponibili fino al 27 giugno 2021, ma attenzione perché al raggiungimento della quota limite di 2000 iscritti non sarà più possibile prenotarsi. Non c’è tempo da perdere, la 6.a edizione della Primiero Dolomiti Marathon è stata lanciata e l’occasione è da cogliere al volo.



