Anesi e Sassudelli padroni dell'Altissimo

Stefano Anesi ed Elena Sassudelli hanno guidato la doppia doppietta dell'Atletica Trento nella San Giacomo Altissimo disputata oggi sul Monte Baldo nel ricordo di Augusto e Claudio Girardelli

18 Luglio 2021Soffia impetuoso il vento sul Monte Altissimo. Forti raffiche accompagnate da una pioggia sottile, fredda, con il sole che solo a fine mattinata riesce a regalare qualche sparuto raggio, sulla soglia del Rifugio Damiano Chiesa.Questo il contesto della 21ima edizione "moderna" della San Giacomo Altissimo che in tempo di Covid è tornata all'antico, con la formula a partenza individuale che ha esaltato le "aquile" dell'Atletica Trento: Stefano Anesi e Daniele Oss Cazzador hanno blindato la classifica maschile, imitati al femminile da Elena Sassudelli e Simonetta Menestrina.Doppia doppia quindi sulla ruota gialloblù al termine del tracciato di sei chilometri con poco meno di 900 metri di dislivello disegnato tra San Giacomo di Brentonico e la vetta del Monte Altissimo, con il suggestivo passaggio sul Sentiero dei Cirmoli, tra gli alberti piantati negli alberi dallo storico imprenditore turistico Augusto Girardelli, alla cui memoria (per la quinta edizione) è dedicata la manifestazione, a pochi giorni di distanza dalla scomparsa del figlio Claudio.Oltre 160 gli atleti al via, con il ventitreenne pinentano Anesi autore del tempo migliore di giornata, un 41'18 che non ha lasciato scampo agli avversari; alle sue spalle, 42'56 per l'altro aquilotto Daniele Oss Cazzador, mentre per il terzo posto è stata sfida tra juniores, con l'altoatesino Samuel Demetz (SportClub Meran) a spuntarla sul fiavetano Devid Caresani (Atletica Valle di Cembra): 43'14 a 43'20 il responso del cronometro; appena dietro, quinta piazza per Francesco Baldessari (Atletica Trento, 43'25).Uno-due dell'Atletica Trento anche al femminile: Elena Sassudelli ha fatto registrare il tempo inferiore di giornata con 51'48 seguita dalla più esperta compagna di colori Simonetta Menestrina (52'26) con la padrona di casa Carlotta Uber (Lagarina Crus Team) terza sul piede del 52'56 davanti alla junior altoatesina Lisa Kerschbaumer (SportClub Meran, 53'03).

Mentre in vetta si concludevano gli arrivi, a San Giacomo di Brentonico andavano in scena le prove giovanili, con Giulio Zanelli (Atletica Valchiese) e Giulia Zucchelli (Atletica Alto Garda e Ledro) primi tra gli allievi, Nicola Pisoni (Gs Trilacum) ed Emma Zanetti (Atletica Valchiese) vincenti tra i cadetti mentre le prove ragazzi hanno premiato Alessio Zandonella (Atletica Valle di Cembra) ed Angelica Ciresa (Us Stella Alpina). Nella classifica di società, primato per gli organizzatori del Lagarina Crus Team con 534 punti davanti all'Atletica Valchiese (422) e all'Atletica Valle di Cembra (411).



La San Giacomo Altissimo ha rappresentato la quinta prova stagionale del Gran Premio Montagne Trentine che tornerà a fine mese con il Memorial Pozzio a Castellano.