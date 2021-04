Aldo Andrei, marcia da record a Bergamo

Nuovo primato personale e nuovo record trentino assoluto per Aldo Andrei che a Bergamo ha completato i 10.000 metri di marcia in pista in 40'51"69

18 Aprile 2021Domenica di gloria per il giovane marciatore valsuganotto Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino) che al Campo Comunale di Bergamo ha saputo riscrivere la storia trentina dei 10.000 metri di marcia in pista.Lo junior di Strigno ha infatti completato la prova valida per il CDS di marcia in 40'51"69, riferimento che oltre a rappresentare un enorme progresso dal pundo di vista personale, ha consentito ad Andrei di migliorare sensibilmente il record trentino assoluto, detenuto dal 1985 da Paolo Ghedina, allora protagonista di 42'56"4.Andrei ha tagliato il traguardo bergamasco in seconda posizone, preceduto solamente da Giacomo Brandi (40'48"65) in una gara che ha salutato anche il dodicesimo posto di Tommaso Marchetti (Us Quercia Trentingrana, 47'15"55).Sensibile miglioramento del primato personale e settimo posto nella classifica femminile vinta da Valentina Trapletti (43'20"38) quindi per la lagarina Vittoria Giordani (Us Quercia Trentingrana) accreditata dal cronometro del tempo finale di 47'19"36 con la compagna di squadra Adelaide Sansoni quattordicesima in 49'49"88.