A Rodengo bene Berti e Giovanetti

A Rodengo Saiano secondo posto con minimo per i Mondiali Juniores per Massimiliano Berti nei 3000 siepi; medesimo piazzamento con PB per Luna Giovanetti nei 3000; bene anche la cadetta Ferrari

30 Aprile 2021Ottime prove per i giovani mezzofondisti trentini nella serata di giovedì a Rodengo Saiano, centro del bresciano che ha ospitato il secondo Meeting Silver Lombardia, palcoscenico piuttosto ispirante per Massimiliano Berti (Atletica Valchiese) e Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) entrambi junior ed entrambi secondi rispettivamente nei 3000 siepi e nei 3000 piani.Il giudicariese allievo di Ennio Colò ha saputo piazzare un 9'05"36 che l'ha inserito nella scia del padrone di casa Enrico Vecchi (8'58"33) permettendogli di siglare il minimo di partecipazione per i Campionati Mondiali Under 20 previsto nel mese di luglio in Kenia.Vittoria per la rientrante bergamasca Marta Zenoni invece nei 3000 femminili, coperti in 9'27"02 davanti ad una Giovanetti capace di sbriciolare il proprio precedente primato sulla distanza, datato 2019: 9'53"71 per la diciassettenne di Civezzano.La serata bresciana ha quindi salutato l'impegno di Luisa Valenti (Atletica Valchiese) nei 3000 siepi (4° posto in 11'56"26) e ha confermato il buon potenziale a disposizione della cadetta giudicariese Licia Ferrari (Atletica Valchiese), quarta nei 2000 metri in 6'55"57; nella stessa gara, Francesca Franceschini (Gs Trilacum) ha chiuso decima in 7'22"67 con Emma Zanetti (Atletica Valchiese) dodicesima. Al maschile, sempre nei 2000 cadetti, quinto posto per Pietro Eni (Atletica Valchiese) sul piede del 6'21"79.