A Marco in palio i titoli regionali master

Domani a Marco attesa per oltre 300 protagonisti nell'ultima gara del 2021 in Trentino; in palio i titoli regionali master

11 Dicembre 2021Il Cross di Marco, nella mattinata di domani - domenica 12 dicembre - farà scendere il sipario sul 2021 agonistico in Trentino: il tradizionale appuntamento allestito dall'Us Quercia Trentingrana nelle campagne della frazione roveretana darà l'arrivederci alla Festa dell'Atletica Trentina 2021 di sabato prossimo ma soprattutto al 2022. E lo farà assegnando i titoli regionali individuali master di corsa campestre.Saranno oltre 300 i protagonisti di quest'ultima prova annuale: tanti master, naturalmente ma diversi protagonisti anche delle altre categorie, a cominciare dai vincitori dello scorso Cross dell'Alto Garda e Ledro Nikolas Loss (Us Primiero) e Sakina El Adel (Lagarina Crus Team) fino ad arrivare al talentino di Besenello Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana), in gara tra gli under 18.Il ritrovo è fissato per le 9:30, con le prime competizioni che prenderanno il via un'ora più tardi per concludersi alle 13:15 con la partenza della prova femminile.