A Marco assegnati i titoli regionali master di cross

12 Dicembre 2021Sotto un piacevole sole, la 43ima edizione del Cross di Marco ha permesso stamane di assegnare i titoli regionali master di cross, con le varie categorie over 35 premiate al termine di un'intensa giornata di gare allestita dall'Us Quercia Trentingrana in collaborazione con l'Us Marco. A mettersi in evidenza tra gli under 60 sono stati soprattutto la lagarina Monica Giordani (Lagarina Crus Team) ed il rendenese Alex Rodigati (Us Carisolo) mentre a livello senior la prova roveratana ha salutato il successo del cembrano figlio d'arte Pietro Pellegrino (Atletica Valle di Cembra) pronto ad avere la meglio del pinetano Stefano Anesi (Atletica Trento) e del primierotto Nikolas Loss (Us Primiero).Nella prova femminile, secondo successo consecutivo per Sakina El Adel (Lagarina Crus Team) già in evidenza domenica scorsa sui campi di Dro nel Cross dell'Alto Garda e Ledro; alle sue spalle secondo tempo di giornata per Alice Frizzi (Atletica Trento) seguita dalla giovane Valeria Minati (Us Quercia Trentingrana), terza sul traguardo e prima under 18 della scena; la vittoria juniores è quindi andata a Giulia Bertini (Atletica Trento) e al fiavetano Devid Caresani (Atletica Valle di Cembra) in una prova under 20 che ha salutato l'ennesimo successo stagionale del beseno Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana).