A Grosseto i Campionati Italiani Juniores e Under 23

Tanti atleti trentini a caccia di gloria a Grosseto tra venerdì e domenica per i Campionati Italiani Juniores e Promesse

09 Giugno 2021Pur senza la stella di Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) che sabato a Nizza inseguirà il sogno olimpico nei 5000 metri, saranno tanti i trentini con traguardi tricolori nell'intenso fine settimana che da venerdì a domenica ospiterà a Grosseto i Campionati Italiani Juniores e Promesse su pista.L'elenco dei possibili protagonisti trentini è tanto corposo che si rischia di dimenticare qualcuno, come testimoniano anche le recenti rassegne di categoria, spesso foriere di autentiche messi di medaglie nostrane. Occhi puntati su ogni settore, dalla velocità del rientrante Francesco Libera (Atletica Valli di Non e Sole) alla marcia di Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino) e Vittoria Giordani (Us Quercia Trentingrana) per arrivare ai salti di Arianna Peroni (Us Quercia Trentingrana), Asia Tavernini (Us Quercia Trentingrana), Stella Tronchin (Us Quercia Trentingrana), Simone Fedel (Us Quercia Trentingrana), Stefano Ramus (Atletica Valli di Non e Sole) e alla polivalenza di Giulia Riccardi (Gs Trilacum), Christian Angeli (Atletica Valli di Non e Sole) e Lorenzo Naidon (Us Quercia Trentingrana).E poi c'è il mezzofondo, con una serie impotanti di papabili per il podio: Massimiliano Berti (Atletica Valchiese), Pietro Pellegrini (Atletica Valle di Cembra), Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana), Linda Palumbo (Südtirol Team), Daniel Rocca (Lagarina Crus Team), Luna Giovanetti (Atletica Valle di Cembra) e via dicendo.

