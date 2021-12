A Dro successi per El Adel e Loss tra i senior

Sakina El Adel e Nikolas Loss si sono imposti tra i senior; bene Simone Valduga tra gli allievi

05 Dicembre 2021Sono Sakina El Adel (Lagarina Crus Team) e Nikolas Loss (Us Primiero) i vincitori delle prove senior del Cross dell'Alto Garda e Ledro, disputato stamane sul percorso disegnato ad Oltra di Dro dall'Atletica Alto Garda e Ledro.

Sulla distanza dei 6 chilometri El Adel (23’25) ha avuto la meglio nel finale sulla più esperta rotaliana Loretta Bettin (Atletica Paratico, 23’30) con la figlia d’arte Desiree Michelon (Atletica Trento) in terza piazza, seguita dalla compagna di colori Elektra Bonvecchio e dalla nonesa Elisabetta Nicoletti (Atletica Valli di Non e Sole). Al maschile - nove i chilometri previsti - Loss ha avuto agevolmente ragione del quartetto di atleti presenti al via e dopo 30’38 di gara si è presentato sul traguardo con un margine di 29” sul rientrante Mohsin Foguani (Valchiese), seguito a sua volta con ampio distacco da Matteo Pontare (Atletica Trento).

Giulia Bertini (Atletica Trento) ed il vicentino Andrea Zamperetti hanno firmato le prove juniores mentre tra gli allievi in quella che forse è stata la sfida più prestigiosa della mattinata, si è registrata la vittoria di Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana). Il pluricampione italiano di Besenello ha affrontato i quattro chilometri del tracciato in 12”43 con margine decisamente ampio sul lombardo Davide Delaini (13’24) e sul padrone di casa Daniel Hoxha (Atletica Alto Garda e Ledro); quarto posto per il valsuganotto Cristiano Ropelato (Us Quercia Trentingrana). Nella gara under 18 femminile, successo per Maria Schiavo (Us Quercia Trentingrana) mentre tra i cadetti (under 16) si sono accomodati sul gradino più alto del podio il rotaliano Riccardo Andreatta (Atletica Rotaliana) e la trilacense Jennie Rizzi (Gs Trilacum).