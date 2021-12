2021 Un Anno di Atletica: l'Annuario Trentino del 2021

In occasione della Festa dell'Atletica Trentina è stato presentato 2021: Un Anno di Atletica, l'annuario dell'attività 2021, disponibile per il download in formato digitale al seguente link.In copertina splendono i due ori conquistati da Nadia Battocletti nei recenti Campionati Europei di Corsa Campestre di Dublino, ultimo momento agonsitico di un'annata indimenticabile tanto per la mezzofondista nonesa delle Fiamme Azzurre, quanto per l'intero movimento trentino che ha salutato oltre 50 medaglie tricolori e celebrato la presenza di 15 atleti in maglia azzurra.Risultati condensati nelle pagine dell'Annuario 2021, chiuso con la vetrina dedicata agli atlteti dell'anno.