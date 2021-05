100km: Beatrici - Giacopuzzi sul podio tricolore

Silvano Beatrici è secondo ad un minuto dal vincitore Marco Menegardi nella sfida tricolore dei 100km disputata all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola; terzo posto per Massimo Giacopuzzi

23 Maggio 2021Grande prestazione per il Silvano Beatrici (Gs Fraveggio) e Massimo Giacopuzzi (Us Dolomitica) che nella giornata di sabato hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto il Campionato Italiano della 100km disputato in Romagna ed organizzato dall'equipe che di consueto allestisce la 100km del Passatore. In attesa di ritrovare nell'anno venturo la classicissima trans-appenninica, l'attenzione in questo maggio 2021 si è concentrata sulla sfida tricolore nel contesto dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, con il tracciato di 4813 metri da ripetersi 20 volte dopo il giro parziale di lancio iniziale.Il primo a completare la fatica è stato Marco Menegardi - ultimo vincitore del Passatore, nel 2019 - con il tempo di 7h22'04, lasciandosi alle spalle per un solo minuto l'indomito Silvano Beatrici (7h22'08), con il veronese tesserato per l'Us Dolomitica terzo sul piede del 7h36'36.L’evento è stato promosso e organizzato dall’associazione faentina 100 km del Passatore insieme all’omonima Società del Passatore, Uoei, Csen e Cai. A supportare la manifestazione anche Anffas Onlus (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali). In palio i titoli assoluti e master, ma la gara non sarà valida per l’albo d’oro della classica 100 km del Passatore Firenze-Faenza la cui 48esima edizione è rinviata al 2022.