Trail: weekend tricolore in Lombardia

In palio i titoli italiani sulle due distanze: sabato 22 settembre a Gavirate (65 km) e domenica 23 a Milano (25 km)

21 Settembre 2018

Un doppio appuntamento nel fine settimana con i Campionati italiani di trail che assegnano i titoli italiani assoluti della specialità su due distanze diverse. A Gavirate, in riva al lago di Varese, sabato 22 settembre in palio per il secondo anno consecutivo il tricolore di trail lungo nell’Eolo Campo dei Fiori Trail di 65 chilometri, con 4100 metri di dislivello positivo in un contesto che sta diventando un punto di riferimento per il settore, su percorsi segnalati e manutenuti oltre a numerose iniziative durante tutto l’anno. Tra i favoriti due varesini come Andrea Macchi (Atl. Gavirate), terzo al Tor des Géants 2017 e azzurro ai Mondiali, e Stefano Rinaldi (100% Anima Trail), secondo nella scorsa edizione, ma anche il vicentino Roberto Mastrotto (Vicenza Marathon) e l’altoatesino Georg Piazza (Gherdeina Runners), senza dimenticare il trentino Christian Modena (Lagarina Crus Team) e i gemelli bellunesi Italo Cassol e Roberto Cassol (Alpago Tornado Run). Al femminile torna in azione la lucana Lidia Mongelli (Atl. Correrepollino), campionessa in carica, per vedersela con la veneta Cristiana Follador (Tornado). Previste in tutto ben 6 manifestazioni, 4 agonistiche e 2 non competitive che includono una 11 km ed una junior race.

Domenica 23 settembre si corre la Salomon Running Milano, su un percorso particolarmente suggestivo che tocca luoghi-simbolo del capoluogo lombardo come il Duomo, Piazza della Scala, l’Arco della Pace, il Castello Sforzesco, con partenza e arrivo all’Arena Civica. La Allianz Top Cup 25 km incoronerà i campioni italiani di trail corto. Da affrontare anche la scalata della Torre Allianz di Milano, fino al 23° piano con un dislivello di 100 metri (644 scalini), ma il tracciato propone inoltre il passaggio nella galleria di CityLife Shopping District e nella stazione della metropolitana Cairoli. Attese al via la bresciana Barbara Bani (Freezone), che difende il tricolore vinto un anno fa, e la maratoneta Emma Quaglia (Cambiaso Risso Running Team Genova), azzurra ai recenti Mondiali di corsa in montagna. Nel programma anche le non competitive Allianz Fast Cup 15 km e Smart Cup 9,9 km. Entrambe le manifestazioni del weekend sono l’ultima tappa stagionale dell’Eolo Trail Cup, la kermesse che ha unito le altre quattro prove in calendario: Valbregaglia Trail, Trail Sacred Forests, Primiero Dolomiti Marathon e Cansiglio Run.

