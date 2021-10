Trail corto: titoli in palio a Gravina in Puglia

La rassegna tricolore assoluta e master, domenica 10 ottobre, al Trail delle 5 Querce

08 Ottobre 2021

Domenica 10 ottobre si corre a Gravina in Puglia (Bari) per i Campionati italiani di trail corto, che mettono in palio i titoli assoluti e master. Nella nona edizione del Trail delle 5 Querce, sui sentieri dell’Alta Murgia, sarà la rassegna tricolore più a sud di sempre in questa specialità. Tra gli atleti annunciati, diversi nomi di punta del movimento come la bresciana Barbara Bani (Freezone), Emanuele Manzi (Us Malonno), Fabio Ruga (La Recastello Radici Group) e Luca Cagnati (Atl. Valli Bergamasche Leffe). Su un tracciato in armonia con la natura, tra i canyon e il Bosco Difesa Grande nel territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. E in questa stagione assume un significato particolare perché torna dopo il rinvio di un anno dovuto alla pandemia e dopo gli incendi estivi che hanno devastato il paesaggio e bruciato oltre mille ettari di superficie. Il percorso di circa 30 chilometri, che attende in gara circa 400 atleti provenienti da ogni angolo d’Italia, è stato quindi rivisitato e modificato, ma resta immutato il suo interesse storico e geologico: dai sentieri variopinti del bosco, incastonato tra gli jazzi del parco e le cavità carsiche della gravina, fino ad attraversare il celebre Ponte dell’Acquedotto.

“Sono orgoglioso che finalmente un campionato italiano di trail sia in Puglia. È la prima volta che viene disputato fuori dall’arco alpino - ha commentato Giacomo Leone, presidente del Comitato Regionale FIDAL Puglia - e tutto ciò è frutto di una proficua collaborazione con la società Gravina Festina Lente! e il suo presidente Giuseppe Moliterni. Eventi di questo tipo consentono alla regione di essere attrattiva per 365 giorni all’anno”. Protagonista la natura: niente bottigliette di plastica o altri rifiuti lungo il percorso, con gli atleti che parteciperanno in regime di autosufficienza, e il regolamento di gara tutelerà la flora e la fauna dell’Alta Murgia. Il trail aderisce al programma ecologico “Corri senza lasciare traccia” per il rispetto del bosco. La partenza è prevista alle ore 8.00 di domenica 10 ottobre nell’Area Fiera di Gravina, mentre alle 12.00 inizieranno le premiazioni.

