Tricolori Juniores e Promesse di Grosseto, tutte le medaglie

Sono quattro gli ori e tantissmi argenti, tra conferme e novità

14 Giugno 2021

Quattro medaglie d’oro con tre medaglie di bronzo (arrivate tutte curiosamente tutte in altrettante gare dove altre atlete toscane avevano preso una medaglia di metallo più prezioso) e 10 medaglie d’argento. Questo il bilancio degli atleti tesserati per società toscane ai Campionati italiani Juniores e Promesse di Grosseto, posizionati in calendario subito a seguire uno scintillante Giolden Gala di Firenze, il che ha costretto gli addetti ai lavori a un tour de force di fatto durato cinque giorni consecutivi (per alcuni anche qualcosa in più).



I titoli italiani li hanno conquistati Davide Finocchietti, Asia Salerno, Matteo Olivieri e Rachele Mori.

Finocchietti (Libertas Unicusano Livorno) nella marcia 10 km con 42’47”25 conferma il titolo vinto lo scorso anno a Modena. Nella stessa gara è quarto Giulio Scoli dell’Atletica Livorno. Due medaglie d’oro sono “targate” Virtus Lucca: quella di Asia Salerno nel giavellotto Juinores con 44,89 (nella stessa gara quarta Lisa Braccini dell’Ateltica Firenze Marathon con 44,89) e quella di Matteo Olivieri nell’asta Junior con 4,70.

Nel martello Rachele Mori dell’Atletica Livorno centra al primo anno della categoria Juniores il titolo italiano con un lancio over 60 (60,82). Al terzo posto la compagna di squadra Alessandra Lessi con 54,69 e nella stessa gara c’è anche un quinto posto di Sara Torrini della Libertas Unicusano Livorno con 53,06.



Libera dagli impegni delle prove multiple (lo scorso anno le multiple si svolsero nella stessa rassegna e lei vinse il titolo) Marta Giovannini (Atletica Livorno) prende l’argento nel lungo Promesse con 6,09 (+1,2) davanti ad Anna Menz dell’Atletica Firenze Marathon con 6,02 (+0,9). Nella stessa gara anche il quinto posto di Cecilia Naldi (Virtus Lucca 5,98 +1,4) l’anno scorso campionessa tricolore con 6,32.

La Giovannini è stata anche quarta con tanto di primato personale sui 100 ostacoli, corsi in 13”77.

Medaglia d’argento al primo anno di catgegoria Promesse per Abderrazzak Gasmi sui 3000 siepi. Il portacolori della Toscana Atletica Futura in 8’49”61 va quindi ancora sul podio dopo le due vittorie delle ultime due stagioni tra gli Junior, battuto solo da un atleta (Gatto della Quercia Trentingrana) di due anni più grande. Da sottolineare anche come nel 2019 vinse in 9’19” e lo scorso anno in 9’01”92.

Francesco Guerra del Parco Alpi Apuane è argento sui 5000 Promesse, in 14’37”15 e si conferma ancora una volta ai vertici della categoria dopo l’argento indoor sui 3000 e il quarto posto indoor sui 1500 metri.

Conferme anche per Iacopo Quarratesi (Atletica Livorno) nel lungo Promesse dove è secondo con primato personale ventoso di 7,53 dopo che lo scorso anno aveva vinto il titolo tra gli Junior con 7,42.

Argento al primo anno tra le junior per la portacolori della Toscana Atletica Empoli Nissan Greta Settino sui 5000 metri, in 17’02”28.

Samuele Ceccarelli dopo un tutto sommato deludente sesto posto dello scorso anno questa volta è argento sui 100 Promesse con il crono di 10”40 (vento +3,6). Poi contribuisce anche alla conferma della medaglia d’argento della 4x100 vinta anche lo scorso anno per l’Atletica Firenze Marathon.

Morini, Meriggi, Marchei e Ceccarell (tre quarti del quartetto dello scorso anno con Morini al posto di Cella), fanno lo stesso crono dei vincitori (41”30).

Argento appena entrato in categoria anche per Tommaso Boninti (Atletica Livorno) sui 400 Junior in 47”80.

Nei lanci doppio argento per Elena Varriale della Toscana Atletica Empoli Nissan. Nel disco Promesse piazzamento dello scorso anno confermato con 45,03. Nella stessa gara è quarta Florencia Mazzarello dell’Atletica Firenze Marathon con 43,61 8una posizione più indietro dello scorso anno). La Varriale prende l’argento anche nel peso con 13,06 nella stessa gara in cui è bronzo Chiara Salvagnoni dell’Atletica Firenze Marathon con 12,90.

Citiamo anche i quarti posti di Greta Morreale (Atletica Livorno sui 400 hs Junior in 1’01”42 (il bronzo era a un passo, con 1:01”38), di Michela Barotti dell’Atletica Alta Toscana nel triplo Juniores con 12,43, di Lian Angeli dell’Orecchiella sui 5000 Junior in 15’12”65, di Ruben Perotti Ruben del Centro Atletica Piombino con primato personale nel disco Junior con 47,89, di Eleonora Ricci dell’Atletica Cascina (lo scorso anno tricolore sui 100 e bronzo sui 200 Promesse che quest’anno ha scelto la più impegnativa accoppiata 200 e 400 metri): sui 200 chiude in 23”51 (+3,0) mentre sui 400 è stata quinta con 53”74.



***



L’EXPLOIT NEL SALTO IN LUNGO

Da segnalare come risultato tecnico assoluto quello che è accaduto nella gara di salto in lungo juniores donne, dove era assente Larissa Iapichino che ha onorato il Golden Gala di Firenze e che ha rinunciato alla rassegna di Grosseto per concentrarsi sull’esame di maturità. E’ arrivato proprio dal lungo il risultato copertina della terza e ultima giornata dei Campionati italiani juniores e promesse di Grosseto, splendida vetrina per l’atletica italiana, non soltanto a livello giovanile. La junior Arianna Battistella (Atl. Vicentina) vola a 6,55 (+1.2) e diventa la seconda italiana di sempre nella categoria under 20. Soltanto Larissa Iapichino, con il suo 6,91 indoor e 6,80 all’aperto, ha fatto meglio della 19enne vicentina, che sbarca anche nella top ten assoluta di sempre del lungo italiano, al decimo posto, pareggiando il 6,55 di Maria Chiara Baccini che per oltre vent’anni è stato record juniores. Prima di oggi, il miglior salto di Battistella era stato il 6,37 del 9 maggio a Vicenza e nel 2020 aveva chiuso la stagione a 6,11. Qui si cambia passo, con la seconda misura mondiale ed europea dell’anno a un centimetro dal 6,56 della Iapichino a Savona, a poche settimane dalle due rassegne di categoria (Europei U20 a Tallinn, Mondiali U20 a Nairobi). Ventoso di poco il primo turno (6,48/+2.1), 6,55 al secondo, poi un altro salto valido da 6,44 (+1.5) al terzo. Alle sue spalle, è seconda Chiara Smeraldo (Maurina Olio Carli) con 6,19 (+1.7), terza Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) con 6,17 (+1.8).



QUI tutti i risultati: http://www.fidal.it/risultati/2021/COD8679/RESULTSBYEVENT1.htm



AVVERTENZA: in questa nota abbiamo citato i piazzamenti fino al quarto posto mentre solo in alcuni casi, per completezza giornalistica, ALCUNI piazzamenti al quinto posto.