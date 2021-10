Tricolori 10mila metri: doppietta toscana tra le donne, Guerra è campione italiano Under 23

Chiappinelli è secondo col personale. Parco Alpi Apuane secondo posto di squadra. Verdetti finali alla mezza di Roma

10 Ottobre 2021

A Forlì, nei Campionati italiani sui 10 chilometri di corsa su strada, festeggiano il successo Iliass Aouani tra gli uomini e Sofiia Yaremchuk al femminile nella gara assoluta. Per il 26enne milanese dell’Atletica Casone Noceto, già trionfatore a Campi Bisenzio questo inverno ai Tricolori di cross, che vince con il tempo di 28:24, è il terzo trionfo in questa stagione, dopo quelli messi a segno nel cross e nei 10.000 su pista, togliendo oltre mezzo minuto al record personale siglato appena una settimana fa in 29:06 a Valencia.

Sullo scorrevole tracciato della città romagnola, nonostante qualche disguido come per esempio qualche caduta di troppo in partenza, si migliorano anche Yohanes Chiappinelli (Carabinieri, secondo in 28:33) e Giuseppe Gerratana (Aeronautica, 28:34) che completano il podio.



Tra le donne si aggiudica il suo primo titolo (terza assoluta) la 27enne dell’Esercito, correndo in 32:29 per avere la meglio nei confronti di Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino, 32:51), che conquista il tricolore promesse, e di Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina, 32:59) in un giornata dal clima favorevole per la corsa, con cielo a tratti coperto e temperatura intorno ai 15 gradi.



Al primo e al secondo posto della gara assoluta femminile due atlete di società toscane: prima assoluta, così come anche lei a Campi Bisenzio, Francine Niyomukunzi dell’Atletica Castello (31:46), davanti a Lucy Mawia Muli del Lammari (31:52).



Al maschile invece il migliore degli under 23 è il romano Francesco Guerra (Gp Parco Alpi Apuane, 28:56).

Nelle prove juniores si affermano Nicolò Gallo (Atl. Alba, 30:01) e Aurora Bado (Freezone, 34:15), entrambi già vincitori un mese fa nell’incontro internazionale di Oderzo, mentre i titoli allievi vanno a Stefano Benzoni (Pool Atl. Alta Valseriana, 31:42) e Adele Roatta (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo), 21:04 sulla distanza dei 6 chilometri.



Nella classifica di società ufficiosamente al secondo posto tra gli uomini il GP Parco Alpi Apuane (anche se non esiste una classifica di società ufficiale del Campionato italiano di specialità ma la classifica finale de CDS di corsa su strada verrà stilata solo al termine della prossima e terza prova, la mezza maratona di Roma).

Le posizioni vengono assegnate in base ai primi cinque atleti classificati che per la società toscana sono Paul Tiongik (decimo in 28:55), Francesco Guerra (11esimo in 28:56, Omar Bouamer (12esimo con lo stesso tempo), poi Vincenzo Agnello (34esimo in 29:51) e Alessandro Brancato (38esimo in 29:57).

Panuel Mkungo dell’Atletica Castello è settimo assoluto,



Per quanto riguarda le donne, settima è stata Veronicah Maina del GS Il Fiorino, 28esima Ilaria Spighi della Sestese Femminile, 30esima Linda Benigni della Toscana Atletica Empoli Nissan, 35esima la compagna di società Caterina Ferretti, 47esima Luz De La Cruz Aguirre del Fiorino, per citare solo coloro tra le prime 50.



DI SEGUITO LA CRONACA TRATTA DA FIDAL.IT

UOMINI - È ancora Iliass Aouani a dettare legge quest’anno. Un 2021 da applausi per il lombardo che firma il tris di titoli su ogni terreno: campestre, pista e ora strada. Passato sotto la guida di Massimo Magnani a Ferrara, dopo gli studi in ingegneria negli Stati Uniti, conferma i suoi progressi e coglie anche questo obiettivo. Con la soddisfazione di un ampio miglioramento cronometrico, quarantadue secondi in meno del suo fresco primato, sui quattro giri del veloce circuito di due chilometri e mezzo. Come alla Festa del Cross dello scorso marzo, è decisivo l’allungo nel tratto finale per staccare Yohanes Chiappinelli al termine di un duello che caratterizza la gara. Il senese dei Carabinieri, specialista dei 3000 siepi, in questo periodo si sta dedicando con profitto alle distanze più lunghe: nuovo passo avanti rispetto al 28:47 dell’ultimo weekend a Ginevra (nel giorno del record italiano di Pietro Riva con 28:06). Al terzo posto il siciliano Giuseppe Gerratana, che di recente aveva già dato un segnale di ripresa a Trento dove era stato il migliore azzurro nel Giro al Sas. Il club scudettato dell’Atletica Casone Noceto, oltre al successo di Aouani, monopolizza le posizioni dalla quarta alla settima nella rassegna tricolore con il 23enne varesino Badr Jaafari, quarto in 28:41, gli altri lombardi Alberto Mondazzi (28:44) e Ahmed Ouhda (28:48) seguito dal piemontese Italo Quazzola (28:53), coinvolto in una caduta nella partenza, mentre fra gli atleti in lizza per i Societari chiude al settimo posto assoluto il burundese Onesphore Nzikwinkunda (Caivano Runners, 28:51). Ottavo degli italiani e primo tra gli under 23 per impadronirsi del titolo promesse il ventenne Francesco Guerra (Gp Parco Alpi Apuane), romano di Frascati, che con una brillante prestazione in 28:56 precede nella classifica di categoria Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana, 29:04) e Zouhir Sahran (Milone Siracusa, 29:17). Netta la supremazia nella gara under 20 del piemontese Nicolò Gallo (Atl. Alba), azzurrino nei 5000 agli Europei juniores, con 30:01 e un largo vantaggio su Konjoneh Maggi (Atl.

Lecco Colombo Costruzioni, 30:42) e Federico Rondoni (Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera, 30:53).

DONNE - La prima volta di Sofiia Yaremchuk. Non aveva mai vinto un tricolore e lo conquista a Forlì, dove risolve la sfida in suo favore nella seconda parte. Su questa distanza era riuscita a correre in 32:06 all’inizio di luglio, sulle strade francesi di Lens, a quattordici secondi dal record italiano. Tra due settimane è invece previsto il suo debutto in maratona, a Venezia. Nata a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, si è trasferita nel 2016 a Roma dove viene allenata da Fabio Martelli e ha ricevuto la cittadinanza italiana alla fine dell’anno scorso, entrando poi nel centro sportivo dell’Esercito. Per aver gareggiato con la sua nazione d’origine ai Mondiali di mezza maratona della passata stagione, in base al regolamento internazionale dovrà attendere tre anni per indossare la maglia azzurra e quindi non prima dell’ottobre 2023. Alle sue spalle un’altra prova convincente della quasi 21enne Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino), cuneese di Borgo San Dalmazzo, con un ritardo di soli dodici secondi per la vicecampionessa europea under 23 dei 10.000 su pista, e anche di Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina) che difende in volata la terza posizione dal rientro di Sara Galimberti (Bracco Atletica), tornata pienamente competitiva dopo la maternità, quarta sul traguardo di piazza Saffi con lo stesso crono di 32:59. Per il secondo posto under 23 ancora una piemontese, Giovanna Selva (Sport Project Vco, 34:06), davanti a Cristina Molteni (Gp Valchiavenna, 34:16) che è terza delle promesse. Tra loro si inserisce Aurora Bado (Freezone) e c’è il titolo italiano under 20 per l’imperiese figlia d’arte (di papà Corrado e mamma Ornella Ferrara, bronzo mondiale di maratona nel ’95), che agli Europei juniores ha corso nei 3000 siepi, con appena due secondi di margine su Giulia Marangon (Atl. Vicentina, 34:17) e la terza piazza di Arianna Reniero (Atl. Stronese Nuova Nordaffari, 34:46). Al comando due africane, che vanno presto in fuga nella prova valida anche per i Societari: la burundese Francine Niyomukunzi (Atl. Castello), prima all’arrivo in 31:46, e la keniana Lucy Mawia Muli (Gs Lammari, 31:52).

ALLIEVI - Si comincia e si finisce con gli under 18 nella rassegna organizzata dall’Edera Atletica Forlì, tornata in calendario dopo un anno di stop per la pandemia. Nei 6 chilometri della gara che apre la mattinata, dominio piemontese e tripletta di allieve della provincia di Cuneo. Al femminile esulta Adele Roatta (Atl. Mondovì Acqua San Bernardo), 17 anni non ancora compiuti, che si impone nel notevole crono di 21:04. È il primo titolo per la giovane mezzofondista di Morozzo, già sul podio in questa stagione: dopo il secondo posto nella campestre di Campi Bisenzio e il terzo nei 3000 su pista, stavolta sale sul gradino più alto davanti a Noemi Bogiatto (Atl. Saluzzo, 21:21) e Matilde Bagnus (Podistica Valle Varaita, 21:25). In conclusione di giornata, significativi i risultati maschili con Stefano Benzoni (Pool Atl. Alta Valseriana) al successo in 31:42 sui 10 chilometri. Anche il bergamasco di Clusone, a sua volta terzo quest’anno nei 3000 a Rieti, coglie il suo primo tricolore mettendo in fila Mario Roani (Nissolino Intesatletica, 31:56) e il pluricampione italiano su pista Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana, 32:00).

QUI TUTTI I RISULTATI: http://www.fidal.it/risultati/2021/COD9241/Index.htm