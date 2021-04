Siena e Campi Bisenzio, ecco il doppio appuntamento col Meeting della Liberazione

Dopo un anno di pausa si torna a gareggiare al Renzo Corsi di Siena. Allo Zatopek di scena Cadetti e Cadette

23 Aprile 2021

Dopo un anno di pausa, torna domenica 25 aprile al Campo Scuola Renzo Corsi di Siena, il Meeting della Liberazione, tradizionale evento di apertura della stagione in pista per l'atletica leggera senese e punto di riferimento per il calendario toscano.

Se nel 2020 lo sviluppo dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia aveva bloccato tutte le attività in questo periodo, nel 2021 l'Uisp Atletica Siena, organizzatrice della manifestazione, riprende il percorso con il suo Meeting che si svolge da oltre venti anni nella data fondamentale per la democrazia italiana.

A differenza del passato, per ottemperare ai severi protocolli sanitari, il Meeting della Liberazione vedrà un programma ridotto, ma sempre ricco di molte gare, con alla mattina (dalle 9:30) le categorie cadetti (under 16) e al pomeriggio (dalle 14) le categorie assolute (dagli Allievi fino ai Seniores).

Il Meeting della Liberazione si svolgerà a "porte chiuse", pertanto solo atleti, tecnici, dirigenti, giudici in numero limitato e scaglionati secondo le gare in programma, potranno accedere all'impianto di via Avignone.



QUI l’Elenco degli iscritti: http://www.fidal.it/risultati/2021/REG25244/ENTRYLISTBYEVENT1.htm



Trofeo Liberazione riservato a Cadetti e Cadette allo stadio Emil Zatopek anche a Campi Bisenzio a cura dell'Atletica Campi, società che si rimette subito in gioco dopo il grande successo organizzativo (e tecnico) dei Campionati italiani di corsa campestre.

In gara alcuni degli atleti che si sono messi in luce all’esordio all’aperto la scorsa settimana nelle prove di Firenze e Cecina come la vincitrice degli 80 metri di Cecina Gaia Cardullo dell’Atletica Cascina o Giacomo Giovinazzo dell’Unicusano Livorno terzo sulla stessa distanza o Matilde Scartabelli che invecve aveva vinto gli 80 metri di Firenze impegnata sui 300 ostacoli.

Domenica si comincia nel primo pomeriggio alle 14.20.

Qui l’elenco degli iscritti: http://www.fidal.it/risultati/2021/REG25245/ENTRYLISTBYEVENT1.htm





Qui tutte le info logistiche e gli orari: http://www.fidal.it/calendario.php?&id_sito=126&submit=Invia&livello=REG&new_regione=TOSCANA&anno=99&mese=99

con contributo di nota stampa Uisp Atletica Siena e foto di Andrea Bruschettini