Run for hope, sabato scatta la staffetta per la ricerca

19 Maggio 2021

Scatterà sabato 22 maggio alle 11, in contemporanea in varie regioni italiane, la Run4Hope 2021 Massigen. I partecipanti non avranno confronti cronometrici o agonistici quanto piuttosto l’obiettivo di promuovere e sostenere i ricercatori di AIRC impegnati a scoprire nuove forme terapeutiche per curare i tumori infantili. Si tratta di un’iniziativa articolata su staffette regionali che si svolgono in contemporanea in tutta Italia, con partenza dai capoluoghi di Regione o da altri capoluoghi significativi. Protagonista dell’evento è la onlus veneta “Run4Hope Italia”, al fianco di Fondazione AIRC per il 2021 e 2023 e di AIL nel 2022 e nel 2024. Ogni passo di corsa e ogni donazione, piccola o grande che sia, sarà fondamentale per sostenere i due enti beneficiari, nel nome dello sport e della solidarietà.

Per la Toscana la partenza è fissata per sabato alle 11 dallo stadio Bruno Betti di via del Filarete in direzione Lucca, transitando per Prato. Domenica il tracciato è Montecatini-Massa, lunedì riposo, poi altre tappe si susseguiranno.

Ulteriori dettagli anche qui: http://www.fidal.it/content/Run4Hope-la-staffetta-della-solidariet%C3%A0/132961

Run4Hope rappresenta un entusiasmante Giro d’Italia, organizzato nel 2021 Regione per Regione per superare le difficoltà dovute alla Pandemia, che farà viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale.

Una staffetta che abbraccerà tutta l’Italia in nome della solidarietà e che coinvolgerà runners, singoli o in gruppi sportivi, associazioni, gruppi spontanei, aziendali o costituiti nell’ambito di Clubs e Running Store, chiamati a correre e a donare per sostenere AIRC per la lotta ai tumori infantili.

La partenza avverrà sabato 22 maggio, contemporaneamente dai 20 capoluoghi di Regione (o da altre città significative), alla presenza delle autorità e della stampa locale, per concludersi, al termine di un appassionante percorso attraverso i luoghi più belli della nostra nazione, domenica 30 maggio. Durante questo periodo, in base al percorso che verrà individuato dai vari Comitati Regionali Run4Hope, ogni giorno verrà percorsa una tratta prestabilita che vedrà coinvolti i podisti del rispettivo territorio che potranno percorrere la quantità di km desiderata contribuendo a portare a termine questo appassionante progetto.



LE TAPPE IN TOSCANA

22 MAGGIO FIRENZE - LUCCA > PARTENZA ORE 11:00 VIA DEL FILARETE



23 MAGGIO LUCCA - CARRARA

25 MAGGIO PIOMBINO - GROSSETO

26 MAGGIO GROSSETO - SIENA

27 MAGGIO SIENA - SINALUNGA

28 MAGGIO SINALUNGA - AREZZO

29 MAGGIO AREZZO - FIGLINE VALDARNO

30 MAGGIO FIGLINE VALDARNO - FIRENZE

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE https://www.run4hope.it/corri- con-noi