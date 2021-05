Roberta Bruni, gran gara d'asta con record a Firenze

16 Maggio 2021

Tre grandi protagoniste su tutte nella pedana del salto con l'asta hanno dato vita a una delle più belle gare di tutti i tempi della specialità sul suolo italiano. A Firenze: in pedana c'erano 12 titoli italiani riuniti in tre atlete. Due atlete si sono sfidate alla quota del record (non era mai successo prima): anche Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta) cresce e sale a 4,55 e diventa la terza italiana alltime, con dieci centimetri di progresso sul recente personale ottenuto nello scorso weekend, con molte misure centrate alla prima prova, dando dimostrazione di solidità e sicurezza.

Terzo posto con 4,45 per Sonia Malavisi (Fiamme Gialle), apparsa un po' meno sicura ma che ha avuto il merito di "stare" nella competizione fino all'ultimo e comunque salire a sua volta a quote alte.

Ma il record italiano alla fine con 4,60 saltato alla terza prova lo firma Roberta Bruni, 27enne romana dei Carabinieri, che vive e si allena a Rieti sotto la guida tecnica di Riccardo Balloni, e si avvicina così allo standard olimpico, fissato a 4,70 (misura tentata oggi tre volte e fallita di non molto in almeno un paio di tentativi). La qualificazione peraltro può essere raggiunta anche tramite il ranking mondiale.

E' accaduto allo stadio Bruno Betti di via del Filarete a Firenze a margine della prima giornata del meeting di Firenze Epta Deca dedicato alla prove multiple organizzato dalla Prosport. Roberta Bruni pareggia sia il proprio primato italiano indoor fatto da Jiniores nel 2013 ma anche il record italiano all'aperto di Anna Giordano Bruno datato 2 agosto 2009.

Per quanto riguarda la prima giornata delle prove multiple chiude in testa dopo quattro prove tra gli uomini Simone Cairoli con 3738 punti.

Al femminile, nell’eptathlon la quattro volte campionessa italiana (e in carica) Sveva Gerevini (Carabinieri) migliora due primati personali su quattro gare (100 ostacoli e lancio del peso) e totalizza uno score di 3403 dopo la prima giornata, in crescita stagionale rispetto all’esordio di tre settimane fa al Multistars di Lana e a 82 punti dalla tabella di marcia del record personale. In corsa per il podio finale dopo la prima giornata di gare la campionessa italiana indoor Marta Giovannini dell'Atletica Livorno.

La video intervista a Roberta Bruni sulla pagina Facebook della Fidal Toscana: https://fb.watch/5wztLjizan/