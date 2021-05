Ricci al minimo europeo, Accetta al record toscano. I nuovi campioni regionali

Il punto su quello che è successo nel fine settimana sui vari campi

26 Maggio 2021

A Campi Bisenzio nel fine settimana sono stati assegnati i primi titoli toscani assoluti della stagione all’aperto in una due giorni di riunione organizzata dall’Atletica Campi che ha avuto alcune gare di grande interesse tecnico.

Quella di più alto valore è stata senza dubbio la gara dei 200 metri donne nella giornata di domenica 23 maggio.



La vittoria è andata alla neocampionessa mondiale di staffette Irene Siragusa in un 23’49” che conferma il buon momento di forma attuale (anche se le recenti gare individuali ad Arezzo e a Castiglion della Pescaia sono state “rovinate” da un vento molto oltre la norma). Vicinissima – chiudendo al secondo posto - e vincitrice del titolo toscano toscano (così come lo scorso anno quando aveva vinto, da Juniores, a Firenze i titoli di 100 e 200 metri) è stata Eleonora Ricci dell’Atletica Cascina con 23”71 (un solo centesimo in più del tempo di due settimane prima ad Arezzo, ma in quel caso con vento oltre la norma). Stavolta vento entro i limiti (+1,5). Per la Ricci è minimo per i Campionati Europei Under 23. Al terzo posto Alessia Niotta, la bibbonese dell’Atletica Brescia, a completare un podio di grande spessore.



Interessanti gli 800 metri con la coppia dell’Esercito Joao Bussotti e Giulia Aprile che se li è aggiudicati con analogo copione: gara sempre in testa: 1:48.58 di Bussotti e 2’09”04 di Aprile. Il titolo toscano va a una coriacea Sofia Favalli dell’Atletica Unicusano Livorno con 2’10”05 mentre tra gli uomini conferma la vittoria dell’anno scorso a Firenze l’elegante Lorenzo Casini dell’Atletica Castello con 1’51”16.



Gli altri titoli toscani sono andati sui 200 uomini a Giacomo Angeli dell’Atletica Prato che conferma la vittoria dello scorso anno (che gli costó anche una frattura ad una clavicola sullo slancio dopo il fotofinish): ha vinto con 22”10

A Cosimo Gramigna dell’Atletica Firenze MArathoin nell’asta (per lui una conferma dopo il titolo dello scorso anno).



Spettacolari e combattute anche le staffette: la 4x100 donne dell’Atletica Livorno (anche in questo caso una conferma del titolo 2020) che si avvaleva anche della presenza in quartetto della campionessa italiana indoor di prove multiple e reduce dal secondo posto al meeting Epta Deca di Firenze nell’eptathlon, Marta Giovannini.



La 4x100 uomini è andata alla Toscana Atletica Futura con in ultima frazione Tommaso Fornesi vincitore poche ore prima dei 100 metri (non validi per il titolo),

I titoli toscani delle siepi vanno ad Elisa Napolitano dell’Atletica Grosseto Banca Tema sui 3000 siepi donne e a Gioele Alari del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane sui 3000 uomini (anche lui confermatosi rispetto allo scorso anno).

Nel triplo donne vince Michela Barotti dell’Atletica Alta Toscana con 12,12 e conferma la vittoria del titolo toscano indoor di quest’inverno.



Una nota tecnica ma anche di colore va dedicata ad Andrea Lemmi, che vince il salto in alto con 2,10 e fa il minimo per i campionati italiani assoluti. Il giorno del suo addio all’atletica agonistica si allontana ed è lui stesso a “confessarlo” con una nota sul suo profilo Facebook dove di fatto dice: “è difficile abbandonare questo tipo di emozioni”.



A Pescara invece è record toscano migliorato da Edoardo Accetta dell’Atletica Virtus Lucca che saltando 16,36 alla seconda prova batte il record che dal 1982 apparteneva a Di Tuccio che allora vestiva la maglia della Citroen Pisa che a Molfetta atterró a 16,18. Virtus Lucca che ha anche fatto sapere tramite una nota di aver già raggiunto i punti necessari per la permanenza nella massima serie, la serie A Oro.

Qui la Story su Edoardo Accetta da Fidal Lombardia giusto un anno fa: https://www.fidal-lombardia.it/index.php/news/societa/12266-la-storia-di-copertina-di-voglia-di-atletica-n-3-edoardo-accetta-chi-la-dura-la-vince



A Livorno invece brilla ancora la stella di Weir: il pesista riesce a piazzare subito una spallata a 21,05 con il primo tentativo della gara. Il 25enne italo-sudafricano dell’Enterprise Sport & Service, che ha esordito in maglia azzurra un paio di settimane fa nella Coppa Europa di Spalato, arriva così a soli sei centimetri dal personale di 21,11 con cui quest’inverno ha raggiunto lo standard di iscrizione per le Olimpiadi di Tokyo. Nel peso 16,95 di Chiara Rosa (Fiamme Azzurre), invece nel martello 72,45 di Simone Falloni (Aeronautica) e al femminile la junior Rachele Mori (Atl. Livorno) torna a 62,41. Sulla pedana del disco 58,30 per Nazzareno Di Marco (Fiamme Oro) e primato stagionale a 52,10 della promessa Diletta Fortuna (Carabinieri).



Altri titoli toscani saranno assegnati a Cecina domenica prossima 30 maggio.

Qui il dispositivo: http://calendario.fidal.it/files/61Dispositivo%20Cecina%2030%20maggio_agg.pdf

Le foto di tutti i campioni toscani della giornata disabato: https://www.facebook.com/WeLoveAtletica/photos/pcb.3743219412473997/3743192199143385/

Le foto di tutti i campioni toscani della giornata di domenica: https://www.facebook.com/WeLoveAtletica/photos/pcb.3746103258852279/3746099472185991/