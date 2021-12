Riccardo Masini, nuovo primato toscano Under 14

Il portacolori dell'Atletica Fucecchio migliora il limite di Fabbri

20 Dicembre 2021Attenzione a questo ragazzo, l'avevamo messo sotto la luce dei riflettori già quando era nella categoria Ragazzi per alcuni primati toscani migliorati nei lanci, indicandolo come un possibile erede di Leonardo Fabbri. Ora accade che ad Ancona in una riunione indoor Riccardo Masini, portacolori dell'Ateltica Fucecchio, al primo anno nella categoria Cadetti e di fatto alla prima gara del biennio nella categoria, detronizzi nel lancio del peso il vecchio limite toscano Under 14 indoor che apparteneva a Daniele Fabbri dal 2018. Masini ha scagliato l'attrezzo di 4 kg a 14,43, ben oltre il vecchio limite di Daniele, fratello minore di Leonardo, che era di 12,66. Nel mirino, inutile dirlo, ora c'è il record toscano Cadetti che appartiene proprio a Leonardo Fabbri con la misura di 17,09. C'è tempo per arrivarci, ma le premesse sono state poste...