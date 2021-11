Raggiunta quota 16mila!

Tutti i numeri (record) dei tesserati Fidal Toscana

17 Novembre 2021

Alle ore 12,00 di oggi 17 novembre 2021 è stato raggiunto lo storico record di 16.002 atleti tesserati (superando di slancio il precedente record di 15.173 tesserati del 2018 e circa 3.500 tesserati in più rispetto al 2020 anno del Covid).

Questi si aggiungono ai 956 dirigenti, 479 giudici, 597 tecnici e 141 medici.

Fidal Toscana conta così oltre 18.000 tesserati …. una bellissima comunità !

Nonostante le pesanti limitazioni collegate ai protocolli Covid-19 le nostre associazioni hanno saputo ben organizzarsi sfruttando al meglio il positivo ritorno di immagine dopo i 5 ori olimpici.

I Centri di Avviamento all’Atletica Leggera in tutta la Toscana sono pieni di bambini e alcune società sono addirittura state costrette a chiudere le iscrizioni ai corsi per sold-out.

Abbiamo un “patrimonio” di oltre 6.500 esordienti e dovremo impegnarci a gestirlo al meglio con tecnici qualificati per fornire un servizio adeguato e un ambiente in cui i nostri giovani atleti possano crescere e migliorare. Ed è proprio per questo che si stanno svolgendo i Raduni Tecnici Didattici su tutto il territorio toscano.

Alcuni numeri statistici sul tesseramento atleti:

- 8.065 rinnovi; 7.623 nuovi tesseramenti; 315 fra trasferimenti e prestiti

- 9.232 maschi e 6.770 femmine

- La provincia con più tesserati è Firenze con 5.123 atleti seguita da Livorno (2.724) e Lucca (1.953)

- Siamo la regione con il secondo maggior incremento assoluto rispetto al 2020 di tesseramenti (a ruota del Lazio) e ai primissimi posti anche per incremento percentuale

L’unica piccola “nuvola” in questo cielo sereno è rappresentata dal mondo master (3.759 tesserati nel 2021 contro 5.093 tesserati nel 2018) che sono stati molto penalizzati dalla brusca diminuzione dell’attività di corsa su strada.

Però la situazione sta migliorando anche in questo settore e siamo fiduciosi di tornare a numeri record nel 2022 anche in queste categorie su cui il Comitato Regionale sta preparando per il prossimo anno importanti novità sia per l’attività su pista che per l’attività no stadia