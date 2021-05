Presentato il meeting Epta Deca del prossimo fine settimana a Firenze

In Palazzo Vecchio, presente il presidente Fidal Strefano Mei. Superatleti e supergare

11 Maggio 2021

Presentazione ufficiale oggi in Palazzo Vecchio a Firenze per il meeting di prove multiple, a invito, con alcuni dei migliori specialisti italiani del decathlon e dell’eptathlon. Nel weekend di sabato 15 e domenica 16 maggio, al campo Bruno Betti di via del Filarete a Firenze, anndràin scena la seconda edizione di Epta-Deca 12+12, l’evento ideato nel 2020 dalla ProSport per contribuire alla crescita e al rilancio delle multiple in Italia. L’evento si disputa in un impianto ideale per le prove multiple in quanto dotato di rettilinei e pedane ambidirezionali che saranno utilizzate, come accaddde anche lo scorso anno, per non evitare il vento contrario.

Per la Prosport l'evento vuole anche essere il preludio per tornare a organizzare, facendo fronte comune fra le istituzioni e le società, il grlorioso Meeting di Firenze che teneva banco e rappresenmtava l'evento con la E maiuscola allo stadio Comunale, ora Franchi di Firenze.



Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato il presidente Fidal Stefano Mei, il presidente Toscana Alessandro Alberti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, il delegato provinciale CONI nonché presidente della Commissione Cultura e Sport di Palazzo Vecchio Fabio Giorgetti, Damiano Sforzi per il CONI Toscana, Andrea Vannucci, vicepresidente della commissione sport della Regione Toscana.

IL CAST

A illustrare i partecipanti e gli aspetti tecnici è stato l’organizzatore Riccardo Calcini: “Sveva Gerevini darà lustro alla manifestazione - annuncia - è la migliore italiana nell’eptathlon e viene a Firenze con l’ambizione dei 6000 punti, che tutti speriamo riesca a raggiungere. Abbiamo anche alcune gare extra, nell’asta maschile e femminile e nel peso, con alcuni dei migliori italiani, tra cui Bruni, Malavisi, Molinarolo e Mandusic nell’asta, Ferrara, Bianchetti e Del Gatto nel peso.

L’idea è proprio quella di riportare la grande atletica a Firenze e nei prossimi anni far rivivere i fasti del glorioso meeting di Giuliano Tosi, presidente della ProSport”.



Come già anticipato, sarà l’ultimo decathlon della carriera per Simone Cairoli (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), frenato da problemi ai tendini d’Achille: con lui gareggeranno, tra gli altri, anche Lorenzo Modugno (Polisportiva Triveneto Trieste), Alberto Brini (Atl. Imola Sacmi Avis), Simone Ronzoni (Atl. Imola Sacmi Avis), Amar Kasibovic (Atl. Vicentina).

Al femminile, Sveva Gerevini (Carabinieri) torna in azione dopo il Multistars di Lana (5718 punti) per provare a migliorare il personale di 5907 punti degli Assoluti di Bressanone 2019: a sfidarla saranno la campionessa italiana del pentathon Marta Giaele Giovannini (Atl. Livorno) e altre buone interpreti tra cui Federica Palumbo (Libertas Unicusano Livorno), Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta), Eleonora Ferrero (Cus Genova) e Rebecca Scardovi (Atl. Lugo).

SUPERGARE DI CONTORNO

Quest’anno il meeting di Firenze si arricchisce di tre gare di grande interesse con protagonisti di calibro internazionale, che vedono alcuni dei migliori atleti a discrezione del settore tecnico per i salti in estensione e grandi lanciatori. Tra queste il lancio del peso (la pedana è stata appositamente allungata) con, tra gli altri, Sebastiano Bianchetti; il salto con l’asta maschile con tra gli altri Max Mandusic; il salto con l’asta femminile che vede iscritte Sonia Malavisi, Roberta Bruni e Angelica Molinarolo. A contorno una serie di gare regionali per ampliare la partecipazione ai giovani atleti toscani.

HANNO DETTOSulla pagina Facebook della Fidal Toscana le dichiarazioni di Alessandro Alberti, l’intervista a Stefano Mei e quella a Riccardo Calcini: https://www.facebook.com/WeLoveAtletica