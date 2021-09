Prato e l'atletica: "Noi ci siamo"

14 Settembre 2021

Grande atletica giovanile a Prato allo stadio Mauro Ferrari per l’organizzazione dell’Atletica Prato. Sono stati assegnati i titoli toscani delle prove multiple Cadetti e Cadette, Due giorni di gare per i cadetti e le cadette più forti a livello regionale nella splendida cornice dell'impianto laniero che vuole essere punto di riferimento dell'atletica toscana e nazionale.

"L'Atletica Prato sta cercando di valorizzare l'impianto che il comune ha dato in gestione proprio alla nostra associazione - spiega il vice presidente dell'Atletica Prato Gianluca Bruni - è chiaro che solo facendo manifestazioni ed eventi si può dare risalto a questo impianto e per questo ringrazio tutto il nostro staff che come al solito è stato attento a tutti i particolari anche legati alle misure anti-covid per accedere all'impianto. Avremo un altro appuntamento ad ottobre in un momento dove c'è voglia di fare atletica e lo vediamo anche dalle iscrizioni che stanno arrivando per la nuova stagione. Si fa all'aperto e soprattutto permette ai ragazzi di vivere momenti unici di sport".

"L'atletica è stata la regina delle Olimpiadi per l'Italia con ben 5 ori - spiega Luca Vannucci, assessore allo sport del Comune di Prato - e ritengo che avere un impianto di livello per eventi regionali e nazionali deve essere anche un nostro obiettivo".

da nota stampa atletica Prato

per vincitori e risultati vedi QUI: http://toscana.fidal.it/content/A-Pistoia-assegnati-i-titoli-toscani-Allievi-e-Allieve-a-Prato-le-prove/135584