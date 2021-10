Orecchiella bronzo nel Grand Prix di Corsa in Montagna

Dopo le cinque prove previste

14 Ottobre 2021

La lunga stagione della corsa in montagna 2021 ha visto ancora una volta il GS Orecchiella Garfagnana protagonista.

Al termine delle cinque prove previste sono state ufficializzate le classifiche del Grand Prix Fidal di Società di Corsa in Montagna 2021: la compagine femminile dell’Orecchiella Garfagnana ha conquistato il bronzo tricolore, classificandosi al terzo posto nella classifica nazionale, alle spalle dell’Atletica Saluzzo (CN) e della Recastello Radici Group (BG).

Nell’ordine queste le tappe dell’impegnativo percorso: il 30 maggio la prova up&down, salita e discesa a Roncone (Valle del Chiese, Trento), il 6 giugno la prova a staffetta a Lanzada (Sondrio), il 31 luglio la prova di Kilometro Verticale a Malonno (BS), il 14 agosto la prova di sola salita, la scalata Margno-Pian delle Betulle (Lecco) ed il gran finale il 5 settembre con il trofeo Nasego a Casto (BS) valido come campionato italiano di corsa in montagna lunghe distanze (21 Km).

Avvio di stagione con il giusto piglio per la compagine garfagnina nella prima prova del Campionato Italiano Individuale e di Società di Corsa in Montagna disputata a Roncone (Trentino) sul tracciato up&down di 11,4 Km con 720 metri di dislivello positivo, disegnato dall'Atletica Valchiese sui sentieri che circondano il lago di Roncone.

Alle spalle della keniana due volte campionessa iridata Lucy Wambui Murigi, una straordinaria Cecilia Basso, portacolori del GS Orecchiella Garfagnana, che ha conteso ad Erica Ghelfi (Podistica Valle Varaita) la quinta posizione.

Tra le under 23, ottimo argento per la keniana in forza da questa stagione all'Orecchiella, Susan Chembai Aramisi.

Ottima prova per Manuela Marcolini 24^ e Silvia Sangalli 26^, in costante crescita.

A seguire Odette Ciabatti 49^, Beatrice Macelloni 56^ assoluta e 11^ promessa, Francesca Chiappa 57^.

Domenica 6 giugno il secondo appuntamento con il campionato italiano di staffette di corsa in montagna ha avuto come scenario la splendida Valmalenco (Sondrio).

Tracciato di gara molto impegnativo, con salite dalle pendenze proibitive e discese estremamente tecniche, modificato rispetto al passato (nel 2016 Lanzada ospitò la prima prova dei Campionati Italiani individuali e di Società Assoluti e Juniores)

Partenza dal centro sportivo Pradasc, sulla distanza 6,9 km con dislivello di 410 metri per gli uomini e 5,5 km con dislivello di 340 metri per le donne.

Al via ben 93 staffette per le categorie assoluti, master A e master B maschili, 9 per la master C maschile, 12 per la juniores maschile e 50 formazioni per le categorie femminili.

G.S. Orecchiella Garfagnana al via con 4 staffette: 3 femminili e una maschile.

Grandi prestazioni per i colori biancocelesti in un contesto di altissimo valore, al cospetto delle migliori specialiste della disciplina, tra le quali la due volte iridata Lucy Wambui Murigi, campionessa del mondo 2017 e 2018: la staffetta composta da Clara Costadura in prima frazione, all'esordio con i colori dell'Orecchiella, e Cecilia Basso in seconda frazione conquista un ottimo ottavo posto assoluto; bene anche la coppia Aramisi Susan Chembai e Annalaura Mugno, quest'ultima al rientro dopo un lungo stop dopo l’infortunio rimediato nei Cross ad inizio stagione, dodicesime al traguardo; altrettanto lodevole il piazzamento della terza staffetta femminile, composta da Silvia Sangalli e Francesca Chiappa, 29^ assoluta.

Da sottolineare la gara di Cecilia Basso che, con una prova superlativa, sigla il settimo tempo di giornata.

Il 31 luglio appuntamento con il Kilometro Verticale: nell'ultimo fine settimana di luglio, grande rassegna in montagna a Malonno (Brescia), con le due classiche competizioni in Valle Camonica: il PizTriVertical di sabato 31 luglio, valido come Campionato italiano assoluto individuale e di società di chilometro verticale, domenica 1° agosto il tradizionale Fletta Trail.

Si parte con la rassegna tricolore: poco più di 3 chilometri di lunghezza, partenza da Moscio, con ben 1000 metri di dislivello, per raggiungere la malga Campel.

Ai nastri di partenza altissimo il livello; al femminile dominio straniero con l’assolo dell’austriaca Andrea Mayr, migliore “scalatrice” del mondo, per lei arriva la quarta vittoria nel PizTriVertical.

Per il GS Orecchiella Garfagnana straordinaria prestazione di Francesca Setti, che conferma le sue eccellenti qualità sulla salita e taglia il traguardo 16^ assoluta; alle sue spalle le altre portacolori biancocelesti, Susan Aramisi Chembai 31^ , Manuela Marcolini 32^ , Cecilia Basso 36^ , Annalaura Mugno 38^ , Silvia Sangalli 43^. Il giorno successivo, domenica 1 agosto nel Fletta trail, sulla distanza di 21 Km, 12^ assoluta Susan Aramisi Chembai e 17^ Silvia Sangalli.

Sempre in Lombardia per la gara di sola salita, il 14 agosto con partenza da Margno e arrivo a Pian delle Betulle (Lecco); per gli uomini distanza di 10,2 Km con 1160 metri di dislivello positivo, per le donne 8,04 Km con 1028 metri di dislivello positivo.

Partenza dal Centro Sportivo “P. Todeschini”, mentre per i ragazzi della categoria Junior dalla località “Vegno”, per un tracciato di gara sulla distanza di 5,4 Km con 800 metri di dislivello positivo.

Ancora una gara da incorniciare per Cecilia Basso, oramai stabilmente ai vertici italiani della corsa in montagna, coglie il quinto posto assoluto; alle sue spalle ottima prova per Francesca Setti 13^ assoluta, Manuela Marcolini si conferma anche lei nella parte alta della classifica tricolore con un buon 26° posto, Clara Costadura 37^ al rientro alle competizioni, 40^ Beatrice Macelloni e decima nella classifica della categoria Promesse.

Il 5 settembre ultimo appuntamento a Casto (BS) in Valle Sabbia. Sui 21 Km di impegnativi sentieri di montagna, fino al rifugio Nasego che dà il nome al trofeo, ottime le ragazze dell’Orecchiella; con una prestazione superlativa Aramisi Susan Chembai, Annalura Mugno, Manuela Marcolini e Francesca Chiappa portano l’Orecchiella al terzo posto nella classifica di società del Campionato Italiano lunghe distanze di corsa in montagna.

Una stagione tanto esaltante quanto impegnativa, con un bilancio più che positivo per il GS Orecchiella Garfagnana, che ha arricchito la bacheca con ben 3 podi tricolori: in primavera lo storico terzo posto nel Campionato Italiano di Corsa Campestre, il terzo posto nel Campionato Italiano lunghe distanze di corsa in montagna e il bronzo nel Grand Prix Fidal Nazionale di Corsa in Montagna 2021.