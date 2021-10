Marcia, la Toscana vince il Tricolore a Grottammare

Giada Traina al titolo individuale, Finocchietti e Picchiottino e la Track And Field Master a loro volta protagonisti

27 Ottobre 2021

Successi multipli per l’atletica toscana nella marcia a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno ai Campionati italiani. Per la Toscana arriva la vittoria della rappresentativa regionale nel Trofeo delle Regioni a testimonianza del grande lavoro svolto in questi anni dal settore tecnico in stretta e proficua sinergia con tutte le società.



Nei Campionati italiani sui 35 km vince il maceratese Michele Antonelli (al terzo titolo assoluto in carriera dopo quelli ottenuti nella 50 km (2016 e 2019) mentre terzo è il toscano livornese cresciuto nella Libertas Livorno Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle, 2h37:32),

Nella categoria under 18 al femminile c’è il tris stagionale per Giada Traina (Atl. Livorno) con il crono di 48:47 diventando la terza italiana di sempre in questa fascia di età. Terza Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno, 51:42).

Ospite d’eccezione la campionessa olimpica Antonella Palmisano, accolta dall’entusiasmo dei giovani marciatori, con tante richieste di autografi sul pettorale di gara.

Tra le tante competizioni della giornata, anche la 20 km valida come ultima tappa dei Societari.

Al maschile vittoria in 1h28:34 vincente per Davide Finocchietti (Libertas Unicusano Livorno)



Nella 15 km juniores al femminile vince in 1h13:19 per Martina Casiraghi dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, mentre terza è Martina Quartararo (Atl. Livorno, 1h17:11).



Per i cadetti, primo posto di Omar Moretti (Libertas Unicusano Livorno) sui 6 chilometri in 28:31 e della campionessa italiana Elisa Marini (Cus Macerata), 4 km in 19:51.

Il Trofeo delle Regioni giovanile va alla Toscana con un punto di margine sul Lazio (653 contro 652), terza la Lombardia

(648), mentre il 50° Trofeo Serafino Orlini per le gare assolute premia le Fiamme Gialle Simoni, che conquistano anche il 4° Trofeo Città di Grottammare e il 16° Trofeo Simona Orlini dedicato alle categorie giovanili.



In azione anche i Master nella 10 km valida come seconda e ultima fase della rassegna tricolore per club.

Nelle graduatorie “over 35” di società, vincono gli uomini della Track & Field Master Grosseto (davanti a Kronos Roma e Italia Marathon Club) e le donne della Liberatletica Roma (su Track & Field Master Grosseto e Italia Marathon Club).

Successi individuali di Vincenzo Magliulo (SM45, Enterprise Giovani Atleti) in 45:46 e Valeria Pedetti (SF45, Atl. Arcs Cus Perugia) con 52:26.



QUESTO IL COMMENTO DELL’ATLETICA LIVORNO SULLA VITTORIA DELLA TRAINA

Giada Traina, con la conquista a Grottammare del suo ennesimo titolo italiano di marcia è entrata nella storia ultrasettantennale dell’Atletica Livorno, ma è diventata anche la terza italiana di sempre sulla distanza dei 10 km. allieve su strada, preceduta da atlete che hanno fatto una carriera invidiabile anche da adulte. Giada entrerà tra qualche mese nell’atletica che conta, dove si incomincia a gareggiare anche in campo internazionale e potremo verificare i progressi che potrà fare nella non facile specialità. Coach Favati la guarda con occhio attento, non ha bisogno di stimolarla perchè il suo incedere è anche troppo professionale per una diciassettenne. Da ora in avanti si potrà vedere quali saranno i suoi limiti e i suoi obiettivi. La gara di Grottammare è andata liscia dal primo all’ultimo metro con un tempo finale molto interessante di 48’47” (prima volta sotto i 50′) senza essere insidiata da vicino: la Fiamma Gialla Giulia Gabriele le è arrivata a oltre 90 secondi e la terza, la livornese dell’Unicusano Sofia Fiorini, a oltre tre minuti. Congratulazioni a lei e al coach!

QUI tutti i RISULTATI: http://www.fidal.it/risultati/2021/COD8692/Index.htm