Libertas Unicusano Livorno, borse di studio nella memoria di tre giovani atleti scomparsi

I riconoscimenti saranno assegnati a chi coniugherà al meglio allenamenti e studio

10 Dicembre 2020

Il momento che stiamo vivendo è di grande difficoltà per tutti i giovani studenti che praticano uno sport, ma l’Atletica Libertas Unicusano Livorno guarda avanti con la speranza e la certezza che questo brutto momento passerà ed ha per questo deciso di investire sui giovani studenti.



La società amaranto ha istituito tre borse di studio che verranno assegnate a quegli atleti che sapranno coniugare lo studio con l’atletica leggera, a dimostrazione della sensibilità e dell’attenzione a questi due aspetti che hanno sempre contraddistinto i nostri atleti: non solo risultati eccellenti nello sport ma anche eccellenza nello studio.

È così, che in mezzo ad un segnale di speranza per i giovani, si unisce il ricordo per tre ragazzi che negli ultimi anni ci hanno lasciato in maniera assurda.

Leonardo Trainni, ottimo saltatore in lungo ed ufficiale dell’Aeronautica, Dario Pistolozzi, giavellottista di notevole valore e poi giovane allenatore della società, e Andrea Matteucci, promettente velocista, che ha lasciato la vita terrena questa estate in un tragico incidente stradale.



Saranno a loro intestate le tre borse di studio che andranno a premiare i giovani studenti/atleti grazie ad una commissione che sarà composta dal sindaco Luca Salvetti, dalla Coordinatrice delle attività Sportive del MIUR, Luigina Fabiani, da un consigliere della Università Niccolò Cusano, dal Direttore Sportivo della Società amaranto Antonio Caprai e dal responsabile del settore tecnico Antonio Petruccione.



Una manifestazione di sensibilità condivisa tra la Società e l’Università Unicusano, dallo scorso anno sponsor della società amaranto, per un percorso di crescita dei giovani che sono il nostro futuro.