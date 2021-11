La Libertas Unicusano Livorno festeggia il terzo posto nel Tricolore di marcia 04 Novembre 2021



distanza di qualche giorno la Libertas Unicusano Liovorno festeggia e fa il bilancio del Campionato italiano di marcia a Grottammare, che ha portato soddisfazioni alla società sia a livello individuale che come piazzamento di squadra.

Di seguito alcuni dati tratti da una nota stampa della società:

Prima volta della storia italiana in cui veniva assegnato il titolo italiano per la 35km di marcia, che andrà a sostituire la 50km, e il finanziere con maglia amaranto Gianluca Picchiottino conquista all’esordio sulla distanza la medaglia di bronzo con l’ottimo crono di 2h37’32, un ottimo risultato in prospettiva futura.

Vittoria sulla 20km per Davide Finocchietti che sbaraglia la concorrenza in gara tagliando il traguardo in 1h28’34 dimostrando ancora una volta di essere ai vertici della marcia italiana.

Gara valida per il titolo italiano era anche la 10km per la categoria allievi, che ha visto confermarsi ancora una volta ai vertici della specialità Sofia Fiorini, che con il tempo di 51’42 si mette al collo la medaglia di bronzo, andando a soli 3 secondi dal suo record sociale. Stesso destino per Tommaso De Stefano che taglia il traguardo ad un soffio dal PB marciando in 51’59.

In occasione del Trofeo delle regioni giovanile, sui 6km trionfa Omar Moretti che migliora il suo primato personale tagliando per primo il traguardo in 28’31, mentre il compagno di allenamento Tommaso Nocchi si piazza ad un ottimo 6° posto siglando anche lui il PB in 30’07.

Soddisfazioni anche a livello di squadra con il terzo posto in Italia nel Campionato Italiano di marcia 2021 in campo maschile, il quarto posto nel settore assoluto maschile, il sesto posto nella categoria allieve e il settimo in quella allievi e in quello individuale con il terzo posto nel gran prix di marcia allieve di Sofia Fiorini e il sesto di Tommaso De Stefano.