L'Atletica Cascina festeggia la promozione in Finale Argento

20 Settembre 2021

Storico risultato per il sodalizio biancorosso dell'Atletica Cascina. Sabato e domenica a Torino è andata di scena la finale Bronzo del Campionato di società, finale che prevede la partecipazione delle squadre dal 25° al 36° posto in Italia. La società ha dominato la scena dalla prima giornata, essendo in testa alla classifica fin dalle prime gare.

Alla fine i punti di vantaggio sulla seconda classificata il Running Club Napoli sono stati 26: ovvero 178 punti l'Atletica Cascina, 152 punti il Running Club Napoli.

Il che significa vittoria e promozione per il 2022 nella finale ARGENTO (società dalla 13esima alla 24° esima posizione in Italia).

Per le biancorosse sei primi posti, con la doppietta della capitana Eleonora Ricci sui 200 metri e sui 400 metri, Veronica Becuzzi nel lancio del giavellotto, Pauline Hondama nel salto in lungo, Catheljin Peeters sui 400 ostacoli e la staffetta 4x400 composta da Carolina Rinnaudo, Ilaria Piqazzi, Elena Cipolli e la stessa Catheljin Peeters.

Poi tutta una serie di podi con i due terzi posti negli 800M e 1500M della Piazzi, i secondi posti nei 100M di Rinnaudo, nel triplo di Maureenn Herremans e nella marcia di Silvia Cormaci.

Punti preziosi sono giunti dalla gara dei 3000 siepi con Laura Simoni, dai 100HS con Maria Sole Ciciolla, dal peso con Flavia Brandolini, dal disco e martello con Maria Laura Della Corte, dal salto in alto con Alessia Averano, dal salto con l’asta con Viola Visani, dai 5000 con Sandra Grosberga e dalla staffetta 4x100 composta da Maria Sole Ciciolla, Carolina Rinnaudo, Ginevra Misuri ed Eleonora Ricci.



Un risultato storico che proietta l’Atletica Cascina e la città di Cascina nelle alte sfere dell’atletica italiana.

Adesso più che mai vi è la necessità dei lavori alla pista dello stadio Redini, pista che versa in pessime condizioni, lavori promessi ma non ancora realizzati.





tratto da nota stampa dell'Atletica Cascina