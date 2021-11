Gran Prix Esordienti, in 400 in pista a Campi Bisenzio

15 Novembre 2021

Tornare in pista è stato bellissimo. Sabato 13 novembre, infatti, presso lo Stadio Zatopek Campi Bisenzio si è svolta la prima giornata del Gran Prix 2021-2022 organizzata dall’Atletica Campi. Dopo due anni di assenza di manifestazioni sportive previste per le categorie Esordienti a causa del Covid, quella che si è svolta a Campi Bisenzio è stata la ripresa per le categorie dei più piccoli con la possibilità di poter tornare a gareggiare, sempre in uno spirito di non competitività ma di manifestazione intesa come momento di socializzazione e di festa, “proseguendo – spiegano dalla società campigiana – con il nostro progetto contro il bullismo, progetto sostenuto da Beyfin, partnership di questa iniziativa”. A rendere ancora più emozionante la giornata, la tribuna piena dei genitori dei bambini, bambine, ragazzi, ragazze: tutti hanno potuto accedere soltanto previa presentazione del Green Pass, così come i tecnici e i dirigenti delle società presenti mentre per i partecipanti alla manifestazione è stata sufficiente un’autocertificazione firmata dai genitori.

Partecipanti che sono andati ben oltre le previsioni degli organizzatori, con 420 iscritti nonostante la pioggia. Tante anche le società presenti: oltre all’Atletica Campi, Atletica Sestese, Atletica Sestese Femminile, Atletica Calenzano, Nuova Atletica Lastra a Signa, Runners Barberino, Marciatori del Mugello e Atletica Le Panche Castelquarto. “In una ipotetica classifica – concludono dall’Atletica Campi – dove tutti hanno vinto per l’impegno profuso, la soddisfazione di ritrovarsi è stata tanta in un grande spirito di festa. Appuntamento a tutti per la seconda giornata, in programma presumibilmente a febbraio”.

Testo e foto tratti da piananotizie.it