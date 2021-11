Giacomo Verona e Chiara Ingletto campioni toscani di corsa su strada 22 Novembre 2021



Al Palio Fiorentino a Sesto Fiorentino. Il Parco Alpi Apuane vince la classifica a punti 22 Novembre 2021



l Parco Alpi Apuane vince la classifica a punti a squadre dopo la gara sui 10 km su strada, la 19esima edizione del "Palio Fiorentino" di Sesto Fiorentino organizzato dal GS Il Fiorino e valevole come campionato toscano di corsa su strada.

A livello individuale successo al maschile per Giacomo Verona, il talento versiliese anche lui del Parco Alpi Apuane, sesto assoluto in 31’28” a 1’28” dal vincitore, il keniano Peter Mwaniki Njeru dell’Atletica Vomano che ha chiuso in 30’06”.mentre tra le donne la vittoria assoluta del titolo regionale è andata a Chiara Ingletto, la triatleta dell’Atletica Castello che ha chiuso quinta donna, in 83esima posizione assoluta in 36’10”.

Prima donna è stata Cavaline Nahimana, burundiana della Libertas Unicusano Livorno, 17esima assoluta in 32’51” (non lontana dal suo primato di 31’48”. Bel duello per il secondo e terzo posto assoluto femminile vinto da Giulia Aprile cresciuta nell’Atletica Firenze Marathon ora Esercito, sulla keniana Lena Jerotich dell’Atletica 2005.



Ovviamente molte società festeggiano i titoli dei propri atleti vinti nelle varie categorie agonistiche e nelle varie categorie Master. Doveroso segnalare qui però il bel terzo posto assoluto tra i toscani, dopo Francesco Perri che ha perso lo sprint con Giacomo Verona, dell’Allievo della Prosport Firenze, anche lui triatleta, Miguel Espuna Larramona, ottavo assoluto in 31’35” e anche il settimo posto tra le donne (e secondo posto nella clasifica valaevole per il titolo toscano) della ritrovata Giulia Morelli dell'Atletica Livorno, reduce da una lunga serie di acciacchi.



Qui la classifica generale con indicate tutte le vittorie e i piazzamenti di categoria: https://www.endu.net/it/events/palio-fiorentino-2/results