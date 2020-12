Fulvio Agresta della Prosport tra i premiati del Premio Villa Vogel al Quartiere 4 a Firenze

“Il Premio – sottolinea l’assessore allo sport Cosimo Guccione – è cresciuto enormemente negli ultimi anni, da iniziativa legata al Quartiere si estesa su tutto il territorio fiorentino diventando ormai un punto di riferimento cittadino. Agonismo e risultati ma non solo: i premiati sono scelti tra quanti vivono lo sport anche, e soprattutto, come valori educativi da trasmettere, principalmente ai più giovani. In un momento così difficile per tutti proprio questi valori sono un importante messaggio per risvegliare la speranza”.

“Il Villa Vogel Sport – dichiarano il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni e il Presidente della Commissione Sport Q4 Marco Burgassi – oltre a essere un riconoscimento di grande significato sportivo, ogni anno vuole essere portatore di contenuti importanti. Per l’edizione 2020, il tema ispiratore, 'Sport e Solidarietà', unisce i valori 'classici' delle migliori esperienze sportive ad altri valori, ugualmente 'classici', ma oggi ancora più urgenti e da preservare e alimentare, quelli della solidarietà e della socialità. Concetti e pratiche che, nel Quartiere 4, gli atleti e le società sportive (e con loro tutto il volontariato e l'associazionismo) esprimono quotidianamente con il loro grande impegno. Un impegno che abbiamo voluto sottolineare mantenendo l'appuntamento con il Villa Vogel Sport e recandoci personalmente presso gli impianti per la consegna. Il riconoscimento del Quartiere 4 sarà sempre un tributo partecipe e sentito allo sport sano, positivo, solidale e aperto ai territori, una realtà che sempre vive e che sta a noi rendere più visibile, più conosciuta, più apprezzata. Lo abbiamo già detto, ma lo dobbiamo ripetere a voce e a testa alta: lo sport vero abita qui, nelle nostre belle realtà, nelle nostre comunità”.

Ecco le altre società e gli altri personaggi premiati al Villa Vogel Sport 2020:

Associazione Pescatori Oltrarno – società con sede in uno dei luoghi ricreativi culturali del Quartiere 4 e vincitrice di un campionato nazionale.

Matteo Girolamo – pugile della società sportiva Boxing Club, per la vittoria del campionato italiano della propria categoria.

Olimpia Basket Legnaia – per l'importante vittoria dell’ultima edizione della Coppa Toscana serie C Gold.

Centro Sportivo San Michele – per l’opportunità di unire l’attività sportiva all’aggregazione sociale che offre a ragazze e ragazzi del nostro territorio.

Alberto Malusci, già calciatore della ACF Fiorentina nel campionato di serie A – per l'impegno in qualità di Direttore Tecnico della scuola calcio presso la Ponte a Greve Academy..

Florentia Rugby – per la generosità mostrata nel mettersi a disposizione e nel contribuire a offrire pasti caldi alle persone nel periodo più difficile dell'emergenza sanitaria e sociale. Per la Florentia Rugby, il premio sarà consegnato nelle mani di Marco Baggiani (allenatore under 6).

Due, inoltre, le anticipazioni del “Quattrino”, il riconoscimento che ogni anno il Quartiere 4 assegna, sempre a dicembre, a chi ha profuso un significativo impegno civico e solidale a favore della comunità e del bene comune. Quest’anno lo riceveranno anche due società sportive del territorio, Asd Calcianti di Parte Rossa e Asd Oltrarno Pattinaggio, per il loro contributo alla realizzazione di importanti progetti sociali e di beneficenza nel corso del 2020.