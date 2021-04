Finocchietti e Cosi, è doppietta toscana ai Tricolori di società di marcia a Roma

Raffica di piazzati sui 10mila uomini. Numerosi altri podi nelle altre prove

18 Aprile 2021

A ridosso dei big i due giovani più promettenti della marcia toscana. Ai Campionati di società di marcia allo stadio Martellini di Caracalla a Roma sulla distanza dei 10mila metri su pista (a un mese dagli Europei a squadre di Podebrady in Repubblica Ceca, 16 maggio, il primo appuntamento internazionale della stagione) vede accendere la luce dei riflettori per la vittoria assoluta il portacolori delle Fiamme Gialle, Fortunato, che chiude in 39:42.7 (seconda prestazione in carriera, restando al comando per larga parte dei dieci chilometri),e il rivale delle Fiamme Oro, al rientro agonistico, Stano, che chiude con 39:52.2. Ma alle spalle dei due pugliesi (peraltro entrambi partecipanti come fuori classifica) ecco l’under 23 Davide Finocchietti (Libertas Runners Livorno), già oro europeo Under 18 sulla distanza, che firma 41:05.8.

Progresso anche per l’altro toscano classe 2001 Andrea Cosi (Atletica Firenze Marathon) che firma 41:14.9, dopo la profetica dichiarazione di fiducia del suo allenatore Marco Ugolini ai microfoni sabato mattina di Lady Radio.

Per la marcia toscana anche la maggior parate delle posizioni a seguire: dopo Cosi c’è iulio Scoli (atletica Livorno, anche lui Under 23) che chiude in 43’32”0. Poi Niccolò Coppini (Atletica Firenze Marathon, che arrivava dai ritmi della 50 km: 44’43”5.



Nelle altre prove sul podio finiscono Martina Quiartararo su 10mila Juniores donne, seconda per l’Atletica Livorno in 55’00”5 dietro alla Migliardi (Fiamme Gialle, 54’10”2).



Tra i Cadetti (5mila metri) doppietta Unicusano Livorno con Omar Moretti e Tommaso Nocchi.

Tra le Cadette (3mila metri) terza è Virginia Valdiserra (La Galla Pontedera).



Tra gli Allievi è secondo per l’Atletica Grosseto Banca Tema sui 10mila metri Tommaso Iori (47’24”5), preceduto da Diego Giampaolo della Fiamme Gialle (43’47”1).



Tra le Allieve (5mila metri) prima è Sofia Fiorini della Libertas Unicusano Livorno col crono di 24’53”5 mentre seconda è Valentina Piserini dell’Atletica Livorno in 25’42”7.

QUI tutti i risultati: http://www.fidal.it/risultati/2021/COD8661/RESULTSBYEVENT1.htm