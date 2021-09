Finali tricolori Allievi e Allieve: tutto quello che c'è da sapere

Atletica Livorno e Toscana Atletica per gli scudetti. L'Atletica Firenze Marathon organizza il gruppo Tirreno con le altre toscane

24 Settembre 2021

In gara 13 squadre maschili e 13 femminili, di cui rispettivamente sette e sei appartenenti a società toscane. Questa la Finale Bronzo raggruppamento Tirreno che si terrà a Firenze all’Asics Firenze Marathon Stadium per l’organizzazione dell’Atletica Firenze Marathon nell’abito del terzo (ed ultimo) fine settimana dedicato alle finali dei Campionati di società. Stavolta tocca alla categoria Allievi (Under 18), dopo aver assegnato gli scudetti under 23 a Bergamo e gli scudetti assoluti a Caorle.

Per quanto riguarda gli scudetti, questi saranno assegnati nella finale in programma sabato e domenica a Brescia, dove saranno in gara 12 società maschili e altrettante femminili.



Qui al Centro sportivo Sanpolino di Brescia - che sabato sarà ufficialmente intitolato alla discobola olimpica Gabre Gabric, capostipite della dinastia Ottoz-Calvesi - sono attesi alcuni dei principali atleti italiani della categoria allievi, che hanno già debuttato con la maglia azzurra agli Europei U20 di Tallinn nel mese di luglio. Per quanto riguarda le squadre che si contenderanno gli scudetti che lo scorso anno andarono sia in campo maschile che femminile alla Studentesca Rieti Andrea Milardi sono due le squadre toscane in lizza, entrambe nel settore maschile (Toscana Atletica Futura e Atletica Livorno).

Queste le squadre presenti:

Finale A, Brescia, 25-26 settembre 2021

Allievi: Studentesca Rieti Milardi, Fiamme Gialle Simoni, Atl. Vicentina, Safatletica Piemonte, Bergamo Stars Atletica, Pro Sesto Atletica, Nissolino Intesatletica, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, Toscana Atl. Futura, Siracusatletica, Atl. Livorno, Atl. Brugnera Friulintagli.

Allieve: Bracco Atletica, Fiamme Gialle Simoni, Cus Parma, Battaglio Cus Torino, Studentesca Rieti Milardi, Atl. Vicentina, Acsi Italia Atletica, Atl. Stronese Nuova Nordaffari, Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, Assindustria Sport, Team-A Lombardia, Us Aterno Pescara.





GRUPPO TIRRENO A FIRENZE

A Firenze nel gruppo Tirreno (gare aperte al pubblico e diretta streaming per l’organizzazione dell’Atletica Firenze Marathon) delle società toscane saranno presenti in campo maschile: Atletica Firenze Marathon, Atletica Cascina, Assi Giglio Rosso, Alga Atletica Arezzo, Libertas Unicusano Livorno, Atletica Grosseto Banca Tema.

In campo femminile: Atletica Firenze Marathon, Toscana Atletica Empoli Nissan, Atletica Prato, Assi Giglio Rosso, Atletica Livorno, Atletica Cascina.



La diretta streaming sarà sul canale YouTube AFMchannel e su Facebook sulla pagina Atletica Firenze Marathon

Ci sarà la possibilità di ingresso del pubblico secondo tutte le disposizioni Fidal.



“Dopo il grande successo del Golden Gala – spiegano dalla società fiorentina dalla voce di Luca Amoroso - è un piacere tornare ad organizzare una manifestazione nazionale, in attesa di ospitare di nuovo i Campionati Italiani juniores e Promesse nel 2022. Sarà sicuramente un grosso impegno organizzativo, considerata anche la possibilità di far accedere il pubblico, ma secondo noi il tifo e il supporto del pubblico in una Finale di un campionato di società è fondamentale per tutte le squadre”.



Gli altri raggruppamenti delle finali B si tengono a Sulmona, a Cles e a Boissano.

QUI la composizione delle Finali Allievi: http://www.fidal.it/upload/files/Classifiche/2021/Pista/ComposizioneFinali_CdS_Allievi_2021.pdf

QUI la composizione delle Finali Allieve: http://www.fidal.it/upload/files/Classifiche/2021/Pista/ComposizioneFinali_CdS_Allieve_2021.pdf