Doppietta Atletica Castello nei 10mila di Santa Maria a Monte

Niomukunzi e Rubayta vincono le rispettive prove dopo una lunghissima giornata di gare

18 Aprile 2021

Doppietta individuale Atletica Castello sia in campo maschile che femminile nella lunga e incessante fase regionale toscana dei Campionati italiani dei 10mila metri su pista, kermesse iniziata alle prime ore del mattino e conclusasi in serata col favore delle tenebre e il flash dei fotografi sulla rinnovata pista di Santa Maria a Monte per l’organizzazione (mai come stavolta definibile “encomiabile”) congiunta dell’Atletica Cascina e della Braccio Forte Braccio, società che utilizza quotidianamente l’impianto.

Tre serie dei 10mila metri femminili hanno preceduto ben 13 serie maschili, a cui si sono aggiunte (partenza alle 20.30) le gare dei 3000 metri Allievi e Allieve.



L’Atletica Castello ha fatto centro in campo femminile con Francine Niomukunzi, davvero una stagione d’oro quella della ruandese, che dopo la vittoria ai Tricolori di cross di Campi Bisenzio si è presa la scena anche al Campaccio col quarto posto e nelle prove successive per arrivare a correre a San Miniato in 32’58”6, (per ora ufficiosamente il miglior tempo tra le vincitrici delle analoghe prove nel resto d’Italia).

Ha prevalso sull’etiope Meseret Ayele al debutto con la maglia del Fiorino che ha provato a stare col la vincitrice per una buona parte di gara e che ha concluso poi in 33’45”1.



Terza Alessia Tuccitto del Lammari (35’27”7) che ha preceduto la compagna di società Laura Biagetti (35’36”5).

Poi Ilaria Spighi dell’Atletica Sestese Femminile che è rimasta inizialmente “nella terra di mezzo”: isolata dalle battistrada ma anche dal gruppetto delle atlete all’inseguimento e poi ha completato la prova (prima delle Promesse) in 35’54”2 davanti a Caterina Ferretti (Toscana Atletica Empoli Nissan, 36’33”8).



Tra gli uomini, 159 i finisher, vittoria per Siragi Rubayta, ruandese dell’Atletica Castello, che ha chiuso in 30’13”9, mettendosi alle spalle la terna del GP Parco Alpi Apuane con Omar Bouamer (30’36”4), Alessandro Brancato (30’55”9) e lìUnder 23 Ivan Antibo (31’09”8).



I 3000 Allieve sono andati a Marina Senesi della Virtus Lucca in 11’38”6.

I 3000 Allievi (lo start alle 20’25”) li ha vinti Nathael Pagliai della Toscana Atletica Futura in 9’38”2.



QUI tutti i risultati: http://www.fidal.it/risultati/2021/REG24976/RESULTSBYEVENT1.htm

Le foto sono di Piero Giacomelli e del suo staff che ha prodotto oltre 30mila scatti che saranno a breve inseriti sul server benefico Regalamiunsorriso ETS e scaricabili previa libera donazione che dà diritto al servizio per un anno con la possibilità di scaricare anche le foto d'archivio delle precedenti manifestazioni . Questo link: https://www.regalamiunsorriso.it/index.html