Dai Campionati italiani assoluti agli Europei Under 23: medaglie e convocazioni

In quattro partono per Tallin

28 Giugno 2021

Tra sorprese e conferme gli atleti toscani o tesserati per società toscane ai Campionati italiani assoluti di Rovereto. Sono tante le medaglie di ogni colore, alcune delle quali (oltre all’appuntamento olimpico) proiettano direttamente (o indirettamente) gli atleti verso i Campionati Europei Under 23 che si terranno a Tallin in Estonia dall’8 all’11 luglio e le cui convocazioni (43 uomini e 39 donne) sono state diramate oggi dal settore tecnico della Fidal.

Tra gli uomini Samuele Ceccarelli (Atletica Firenze Marathon) per 100 e 4x100, Davide Finocchietti (Libertas Unicusano Livorno) e Andrea Così (Atletica Firenze Marathon) nellla marcia 20 km, Francesco Guerra (Parco Alpi Apuane) sui 5000 metri, Eleonora Ricci (Atletica Cascina) per 200, 4x100 e 4x400, e Marta Giovannini (che ha fatto suo il quarto titolo italiano dell’anno tra Under 23 e assoluto indoor e all’aperto) nell’eptathlon.



Queste le medaglie vinte aI Tricolori assoluti di Rovereto

MEDAGLIE D’ORO

Jacobs 100 U 10”01 (seconda prestazione di sempre in carriera)

Bongiorni 100 D 11”27 (primato personale)

Orlando giavellotto U con un bell’over 80 metri: 80,35

Giovannini eptathlon D con 5496 p.

Iapichino lungo D con 6,42



MEDAGLIE D’ARGENTO

Strumillo disco D 54,56



Picchiottino marcia 10 km



Bongiorni sui 200 D con primato personale di 23”18



MEDAGLIE DI BRONZO



Siragusa 200 D con 23”38

(con quarta Eleonora Ricci con 23”53)



Eleonora Naldi e Chahboum nel lungo rispettivamente con 6,36 e 7,62

Fabbri peso U 20,29

Chiappinelli 3000st 8’25”32

Mannucci disco U 57,53

Accetta triplo U 16,41



Aggiungiamo anche l’oro per Elena Vallortigara, senese d’adozione, nell’alto con 1,88



Tra i piazzamenti scegliamo di citare anche il quarto posto nelle siepi per lo Junior Gasmi con 8’59”91, il quarto posto di Rachele Mori nel martello con un bel 61,18, il quinto di Gaggioli nella finale dei 400 ostacoli con 52”28, il quinto dello stesso Samuele Ceccarelli sui 100 metri, il quarto e quinto di Samuele e Lorenzo Dini sui 5000 con rispettivamente 14’00”19 e 14’01”95.