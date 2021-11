Cross, successi e piazzamenti toscani dalla Spagna a Osimo: Gasmi sugli scudi

Giulia Bernini vittoria bis tra le Cadette. Ad Atapuerca piazzamenti per la Muli e la Nyomukunzi

15 Novembre 2021

Nella quarta tappa Gold del World Athletics Tour di corsa campestre ad Atapuerca in Spagna sulla distanza di 8 km dove al 12esimo posto si è classificata Nadia Battocletti, la vincitrice del Tricolore di Campi Bisenzio lo scorso marzo, all’ottavo posto si è classificata Lucy Maiwa Muli del Lammari (26’02”) mentre 14esima è stata la Francine Nyomukunzi dell’Atletica Castello (26’31”).

Per la Battocletti, nonostante un paio di cadute il crono di 26:21 e segnali promettenti nell’ottica della rassegna continentale dell’Eurocross di Dublino del 12 dicembre e in attesa di tornare al via domenica prossima a Siviglia, sempre in terra spagnola. Vittoria a sorpresa per l’eritrea Rahel Ghebreyohannes Daniel (25:03) che nel finale scavalca le keniane Beatrice Chebet (25:04), campionessa iridata under 20 nel 2019, e Margaret Chelimo (25:04), argento mondiale dei 5000 metri.



Protagonista del cross nel fine settimana anche Abderrazzak Gasmi, portacolori della Toscana Atletica Futura che è stato terzo nella seconda prova indicativa per gli Europei di corsa campestre, il 9° Cross Valmusone di Osimo (Ancona): si aggiudica il successo Giuseppe Gerratana. Il siciliano dell’Aeronautica va in fuga intorno a metà gara e prevale sui 10 chilometri in 29:48 nei confronti del 21enne pugliese Pasquale Selvarolo (Atl. Casone Noceto, 29:55), mentre per la terza posizione Gasmi, classe 2001 di origine marocchina, chiude in 29:58. Già campione italiano juniores dei 3000 siepi da equiparato un anno fa il ventenne che vive a Figline Valdarno (Firenze), è terzo migliorando il quarto posto di domenica scorsa in Valsugana, davanti a Sergiy Polikarpenko (Carabinieri, 30:13), al tricolore promesse dei 10 km Francesco Guerra (Gp Parco Alpi Apuane, 30:14) e all’azzurro grossetano Stefano La Rosa (Carabinieri) staccato nell’ultimo tratto per finire sesto in 30:26.

Il piazzamento di Gasmi per il suo tecnico David Castellucci viene arrotondato con il primo posto tra le Cadette di Giulia Bernini dell’Atletica Futura, in 6’58” sui 2 km, staccando tutte le altre dio oltre 20 secondi. Una prestazione che porterebbe Gasmi direttamente nella nazionale Under 23 per gli Europei se non che ancora non si è perfezionata la pratica della cittadinanza italiana. Nel 2022 si raggiungeranno i 10 anni canonici di residenza in Italia per poterla richiedere secondo la procedura ordinaria e la speranza è che la procedura sia velocizzata dai risultati perché un atleta con le sue doti, ormai di fatto italiano a tutti gli effetti anche a giudicare… dall’accento toscano che ha nella parlata (ovviamente questa è solo una nota di colore), farebbe veramente comodo alla causa azzurra.

Da aggiungere che domenica precedente in Valsugana Gasmi era stato quarto nella prova di debutto mentre la Bernini anche in quell’occasione non aveva mancato la vittoria.

Domenica prossima, al Carsolina Cross di Sgonico (Trieste), è in programma il terzo e ultimo appuntamento nazionale verso gli Europei del 12 dicembre a Dublino.

QUI tutti i risultati di Oderzo: http://www.fidal.it/risultati/2021/COD8817/RESULTSBYEVENT1.htm