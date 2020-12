Contributi a sostegno delle società

Il Consiglio Regionale della FIDAL Toscana, nella riunione del 1 dicembre, ha deciso quali forme di sostegno attuare nei confronti delle società affiliate, a seguito dall’attuale emergenza epidemiologica e dei danni causati dalle limitazioni di legge, seppur necessarie per la tutela della salute della cittadinanza.

Prima di comunicare i singoli punti, vale la pena rammentare il percorso e le motivazioni del Comitato Regionale.

Il 30 giugno 2020 il Consiglio Federale Nazionale ha deliberato che i Comitato Regionali utilizzino i contributi nazionali al territorio per l’anno 2020, e dell’eventuale avanzo di esercizio in corso, al sostegno alle associazioni.

Ad oggi, non essendo ancora chiuso l’esercizio 2020, non vi è certezza sull’esatto ammontare né dei contributi né dell’avanzo di esercizio; tuttavia, ai consiglieri toscani è parso necessario intervenire immediatamente, per garantire alle società una serena ripresa della normalità che auspichiamo per i prossimi mesi.

Riguardo al merito dei contributi, va premesso che la FIDAL nazionale, anche grazie al sostegno di Sport & Salute S.p.A., ha già disposto la validazione del tesseramento 2020 anche per il 2021, nelle categorie promozionali, allievi e per gli over 65, nonché l’azzeramento delle quote nazionali sul tesseramento delle categorie Junior, Promesse e Senior.

Pertanto il Comitato ha ritenuto di garantire un sostegno concreto a tutte le associazioni, nonché di intervenire specificamente sulla categoria Junior, che negli ultimi anni è la più esposta al fenomeno del drop out, e di venire incontro alle necessità economiche degli organizzatori di eventi, con particolar riferimento alle gare "no stadia" e al settore master che nel 2020 hanno vista ridotta notevolmente la propria attività.

In tal senso, nell’anno 2020 sono stati già erogati € 15.000,00 a sostegno delle manifestazioni, come da decisione del Consiglio Regionale del 5 giugno 2020, contributo che si è rivelato essenziale per garantire un minimo di gare regionali, in assenza di richieste per l’organizzazione.

Tutto questo premesso, il Consiglio Regionale Toscana ha deliberato:

il rimborso integrale alle società delle quote di riaffiliazione per l’anno 2021; il rimborso integrale alle società delle quote di rinnovo del tesseramento, anche regionali, per gli atleti che nel 2021 facciano parte della categoria Junior; l’azzeramento delle tasse gara per tutte le manifestazioni in calendario regionale, stadia e no-stadia, sino al 31 maggio 2021; un contributo di € 200,00 per tutte le società che, sino al 31 maggio 2021, vogliano organizzare una manifestazione dedicata alla categoria master; la creazione per il 2021 di un fondo di € 15.000,00 destinato agli organizzatori di eventi che garantisca il permanere dei contributi già erogati nell’anno 2020 al momento della ripresa delle gare in calendario regionale.

Tali contributi impegnano le finanze del Comitato Regionale per circa € 72.800,00, dei quali soltanto € 43.940,00 per il rimborso delle quote di riaffiliazione e € 2.400,00 per il rimborso categoria Junior, ed è ad oggi la massima somma erogabile tenuto conto dei presupposti; l’auspicio è che nel prossimo anno, risolta per il meglio l’attuale emergenza, venga tenuto conto del sacrificio economico che i territori stanno facendo nella ripartizione delle risorse.