Completata l'assegnazione dei titoli toscani assoluti, tutti i nuovi campioni

Suddivisi in svariate sedi di gara. Assegnati anche i titoli Under 23

02 Giugno 2021

Dopo la due giorni di Campi Bisenzio dello scorso 22 e 23 maggio (leggi qui: http://toscana.fidal.it/content/Ricci-al-minimo-europeo-Accetta-al-record-toscano--I-nuovi-campioni-regionali/133160 ) sono stati assegnati nelle successive variegate sedi di gara i restanti titoli toscani assoluti e Under 23, a Fucecchio, Sesto Fiorentino, Prato, Arezzo e Cecina. Calendario diversificato per contenere il più possibile gli assembramenti restando all’interno dell’attuale protocollo che permette di organizzare le gare.

Naturalmente oltre alle gare del settore assoluto nelle varie manifestazioni son o state inserite anche gare relative ai settori giovanili e specifiche per Allievi e Allieve o per i Master. Per dovere di sintesi pochi di questi eventi sono citati nella nota che segue, ma tutti ovviamente sono riscontrabili nei risultati ufficiali nel link a fondo pagina.



Dopo Campi Bisenzio si è quindi ripartiti dal 26 maggio, il Meeting Città di Fucecchio, la prima delle due tappe, organizzato dall’Atletica Fucecchio nonostante le difficoltà dell’impianto di gara, lo stadio Corsini, che non consente lo svolgimento di tutte le discipline perché avrebbe necessità di ristrutturazione. La manifestazione prevedeva varie specialità quali il lancio del giavellotto categoria Allievi, il getto del peso categoria Cadetti e Cadette, i 600 mt sempre categoria Cadetti e Cadette e i la gara più importante di giornata con i mt. 1500 maschili e femminili Assoluti e Under 23 valevoli per l’assegnazione del Titolo di campione toscano.

Centoventi gli atleti venuti da tutta Italia.

La prima delle due gare che assegnavano il titolo sono stati i 1500 metri uomini. Lotta a quattro nella serie dei migliori delle cinque che sono andate in scena: il ruandese Siragi Rubayta, i due atleti di Molfetta, Giancarlo Roselli e Raffaele Augimeri, e Vincenzo Grieco. Dopo una partenza veloce dell’atleta africano la vittoria si è decisa negli ultimi trecento metri con il primo posto di Roselli dell’Atletica Aden Exprivia Molfetta in 3’55”42 davanti al compagno di squadra Augimeri

in 3’56”40. Subito dietro i primi giungono in scia Rubayta (Atletica Castello) e il compagno di squadra, Vincenzo Grieco che conferma il titolo di campione toscano assoluto e Under 23 con il tempo di 3:58.41.

I 1500 femminili presentavano il duello tra le due portacolori della Toscana Atletica Empoli Nissan Greta Settino, recentemente al minimo per i campionati Europei Under 20 sui 5000 metri, e Caterina Ferretti, che si allena ed è cresciuta atleticamente a Fucecchio, un doppio quarto posto quest’anno ai Campionati italiani indoor Under 23.

La gara è una questione tutta Toscana Atletica Empoli Nissan anche per l’inserimento di Cristina Mariani. Le tre fanno il vuoto fino ai 1200 metri.

La vittoria si decide in volata agli ultimi 200 metri con la Ferretti che allunga e vince in 4’38”79 davanti a Settino in 4’39”83 e Mariani in 4’48”96.

La seconda tappa del meeting si svolgerà sabato 5 maggio 2021.



Il 27 maggio allo stadio Danilo Innocenti di Sesto Fiorentino si è svolto il 16esimo Trofeo Città di Sesto Fiorentino, anche in questo caso prima di due giornate di gara, per l’organizzazione congiunta di Toscana Atletica Futura, Atletica Sestese, Atletica Calenzano.

Anche in questo caso in palio c’erano dei titoli toscani assoluti in gare di lanci e salti.

Nel martello uomini vittoria per lo Junior Lorenzo Bigazzi che si conferma campione toscano con 54,92 (lo scorso anno aveva vinto con la maglia dell’Atletica Grosseto con 53,27). Tra le donne la vittoria va a Noa Ndimirwanko della Valsugana Trentino con 59,11 mentre il titolo va alla Junior Alessandra Lessi dell’Atletica Livorno con 53,84.

Nel peso donne uomini successo per Elena Varriale (Promessa) della Toscana Atletica Empoli Nissan con 13,22 mentre nel peso uomini vittoria per Danilo D’Alessandro della Prosport con 12,94 (che poi farà anche il bis a Cecina domenica 30 col disco vinto con 48,89.

Il lungo donne va a Lara Biagi Allieva dell’Atletica Livorno con 5,84 (titolo che resta “in casa”, ereditato da Marta Giovannini che nel 2020 aveva vinto con 5,74), il triplo uomini al compagno di società Riccardo Ciucci, Junior, con 13,86.

Seconda giornata del Meeting sarà il 17 giugno.



Il 29 maggio si è invece gareggiato a Prato e ad Arezzo, anche in questo caso con titoli toscani in palio. A Prato per l’organizzazione dell’Atletica Prato il risultato di maggior spessore tecnico è stata la vittoria sui 5000 metri donne di Winfrida Mosetti dell’Atletica 2005 che ha chiuso in 15’32”12 davanti a Caterina Ferretti della Toscana Atletica Empoli Nissan (19’01”86) che bissa il titolo vinto sui 1500 metri a Fucecchio.

Sui 5000 metri uomini successo di Lorenzo Casini dell’Atletica Castello che vince in 15’09”44 doppiando il titolo vinto sugli 800 metri a Campi Bisenzio e battendo Perri (15’15”18).

Sui 400 ostacoli in campo maschile Wilhelm Iacopo Gaggioli della Toscana Atletica Futura, correndo in 52”54 conferma il titolo dello scorso anno e ancora una volta batte Papisse Fall (52”65). Terzo lo Junior Vanchetti in 54”39.

Anche tra le donne c’è la conferma del titolo toscano per Linda Moscatelli dell’Uisp Atletica Siena (primo anno Promessa) che chiude in 1:03’23” preceduta solo da Arianna Siviero della Libertas Brescia (1’01”45).

Bastano 3,70 per confermare il titolo dell’asta che lo scorso anno aveva vinto in 4,15 a Francesca Boccia dell’Atletica Livorno.

Nell’alto sulla pedana di casa Anna Pau dell’Atletica Prato con 1,65 si prende il titolo che lo scorso anno vinse Idea Pieroni.



Tra gli uomini Andrea Geri, Junior della Pistoiatletica vince in 1,89 davanti a Magni (1,84).



Sempre il 29 maggio gare anche ad Arezzo per l’organizzazione dell’Alga Etruscatletica dove sui 100 metri si conferma campione toscano Samuele Ceccarelli dell’Atletica Firenze Marathon con 10”50 (27 centesimi in meno dello scorso anno, ma stavolta con vento a favore di +2,3).

Tra le donne torna alla vittoria dopo la maternità Audrey Alloh delle Fiamme Azzurre che fa 11”77 mentre il titolo toscano va alla sua ex compagna di squadra all’Atletica Firenze Marathon Mara Gorini con 12”14.

Sui 100 ostacoli Francesco Ferrante dell’Atletica Firenze Marathon non ha rivali correndo in 14”58 mentre sui 100 ostacoli Tessa Macaluso (Promessa) della Toscana Atletica Empoli Nissan corre in 14”49 e fa suo il titolo davanti alla compagna di società Alessia Bylykbashi (14”69).

Nel salto in lungo Andrea Rinaldi dell’Atletica Livorno vince il titolo con 7,36 fatto alla terza prova con vento contro di 1,4. Nella serie anche un 7,22 e un 7,28 nelle ultime due prove.

La Junior Elisa Braccini dell’Atletica Firenze Marathon vince invece il titolo nel giavellotto con 43,35.



A Cecina per l’organizzazione dell’Atletica Costa Etrusca si è gareggiato domenica 30 maggio e sui 400 metri vincono i titoli toscani Giacomo Bianchini (Promessa) dell’Atletica Livorno con 50”03 di un soffio su Bertelloni dell’Ateltica Alta Toscana con 50”08, mentre tra le donne Giulia Giannini dell’Atletica 2005 deve fare 55”89 per scalzare dal trono la campionessa uscente Chanda Bottino dell’Atletica Livorno che corre in 56”75.

Assegnati anche i titoli dei 3000 metri che vanno rispettivamente a Curzio Pulidori dell’Atletica Livorno in 9’18”86 e con gara tutta di testa a Ilaria Spighi dell’Atletica Sestese Femminile (Promessa) in 10’03”85.

Staffette 4x400: tra gli uomini Giari, Faralli, Landi e Gaggioli della Toscana Atletica Futura in 3’20”13 bruciano per pochi centesimi il quartetto del Centro Atletica Piombino (3’20”31) e quello della Pistoiatletica (3’20”52); tra le donne dominano le ragazze della Pistoiatletica Rossi, Severini, Tesi e Magnifico in 4’03”52. Terzo posto per l’altro quartetto pistoiese davanti all’Atletica Prato.

Nel disco (detto del successo di D’Alessandro tra gli uomini) vince tra le donne Elena Varriale con 47,37 che fa così a sua volta doppietta col peso di Sesto Fiorentino.

A Cecina si sono corse anche due serie di staffette 4x100 Cadetti e Cadette con gli atleti selezionati dai tecnici della Rappresentativa toscana in vista del Memorial Pratizzoli. Foto sulla pagina Facebbok Fidal Toscana.



Qui il link alla pagina per risalire ai risultati completi di ogni singola giornata di gare: http://www.fidal.it/calendario.php?anno=2021&mese=5&livello=REG&new_regione=TOSCANA&new_tipo=0&new_categoria=&submit=Invia



Sulla pagina Facebook della Fidal Toscana le varie fotogallery con molti dei campioni toscani 2021: https://www.facebook.com/WeLoveAtletica