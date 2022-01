Ci ha lasciato Paolo Mari, cordoglio nell'atletica toscana

22 Gennaio 2022

L’atletica toscana piange la scomparsa, per un male contro cui lottava da diverse settimane, di Paolo Mari, giudice di gara di lungo corso, nato nel 1948, tesserato giudice dal 1978 con la qualifica di Giudice regionale dal 1985. Ha fatto parte della Commissione Regionale GGG per il quadriennio 2017-2020 e aveva conseguito il Premio Toscana 2013, la Benemerenza di 1° grado nel 2006, la Quercia di 1° grado nel 2016.



Mari ha partecipato alle più importanti manifestazioni che si sono svolte in Toscana tra cui i Campionati Europei e poi i Mondiali Juniores a Grosseto 2001 e 2004, e ancora a Grosseto U20 2017, alla Coppa Europa di Firenze 2003 e 2005, a tanti Meeting internazionali e Campionati Italiani.

Oltre all’attività regionale, con particolare riguardo alla Direzione Tecnica. Era punto di riferimento di tanti giudici in questo ruolo. Sono tante le attestazioni di stima e di affetto che stanno arrivando in queste ore alla persona del Fiduciario regionale GGG Franca Feducci e ai Consiglieri e membri dello staff di Fidal Toscana.

“La scomparsa di Paolo Mari – ha commentato il presidente Fidal Toscana Alessandro Alberti - mi ha profondamente colpito. Paolo era una ‘colonna’ del nostro GGG Fidal Toscana, uno dei migliori Direttori Tecnici che abbia mai conosciuto: preparato, affidabile e sempre disponibile verso gli organizzatori, gli atleti ed i tecnici. Ci mancherà moltissimo”.