Cecilia Basso torna in azzurro

18 Ottobre 2021

Un nuovo evento internazionale quest'anno per la corsa in montagna. Nasce la WMRA Nations Cup che si svolgerà domenica 31 ottobre a Chiavenna (Sondrio), in un'edizione particolare del Val Bregaglia Trail, per dare un'opportunità di confronto dopo due stagioni consecutive che hanno visto l'annullamento di Mondiali ed Europei.

Alla manifestazione promossa dalla World Mountain Running Association hanno già aderito tredici nazioni e l'Italia potrà schierare otto atleti, quattro uomini e quattro donne, convocati dal responsabile tecnico di settore Paolo Germanetto.

Tra le donne per il Gs Orecchiella Garfagnana, convocata Cecilia Basso. L'atleta piemontese in forza alla società garfagnina torna a vestire l'azzurro dopo la partecipazione ai mondiali di lunghe distanze in Polonia nel 2018 (dove è stata l'atleta più giovane di sempre in gara tra le seniores,nella corsa in montagna), grazie alle convincenti ed esaltanti prestazioni di questa stagione che l'hanno vista sempre nelle posizioni di vertice nelle gare di campionato italiano di corsa in montagna.

Le altre convocate saranno, la campionessa italiana in carica Francesca Ghelfi e l'ex iridata Alice Gaggi che si è piazzata al terzo posto nella classifica finale di Coppa del Mondo.

Con le 3 specialiste di corsa in montagna ci sarà anche Valeria Straneo al suo esordio in maglia azzurra nella specialità.

Tra gli uomini selezionati quattro giovani che si sono messi in evidenza durante la stagione: il tricolore promesse Luca Merli, insieme a Marco Filosi, Lorenzo Cagnati e Daniel Pattis, argento U20 a Premana 2017, al debutto nei senior.

Il percorso sarà di circa 19 km, con 650 m di elevazione e 1000 m di dislivello negativo.

La squadra italiana

Donne

Cecilia Basso (Gs Orecchiella Garfagnana)

Alice Gaggi (Recastello Radici Group)

Francesca Ghelfi (A.S.D. Podistica Valle Varaita)

Valeria Straneo (Laguna Running SSD SRL)

Uomini

Lorenzo Cagnati (La Recastello Radici Group)

Marco Filosi (S.A. Valchiese)

Luca Merli (S.A. Valchiese)

Daniel Pattis (A.S.D. Sudtirol Team Club)