Campo scuola di Lucca, ecco la nuova pista

Di colore azzurro, può ora ospitare eventi internazionali

23 Giugno 2021

Lo avevamo svelato in anteprima e adesso è arrivato il giorno della cerimonia di inaugurazione (presenti tra gli altri il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il presidente della Fidal Toscana Alessandro Alberti, Sergio Martinelli, vicepresidente della Virtus CR Lucca) per la nuova pista del campo scuola Moreno Martini di Lucca in via delle Tagliate, dopo numerosi anni di interventi per la ristrutturazione e con un investimento costato 640mila euro.

QUI altri altri dettagli e altre immagini della cerimonia: https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2021/06/23/a-nuovo-la-pista-di-atletica-al-moreno-martini-ospitera-eventi-di-portata-internazionale/241651/