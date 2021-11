Campionato toscano strada il 21 novembre al palio Fiorentino

03 Novembre 2021

Il GS IL FIORINO ASD affiliata F.I.D.A.L. organizza la manifestazione di atletica leggera di Corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL denominata 19°Palio Fiorentino. La partenza sarà data da Piazza Vittorio Veneto e il circuito di 2,5 km da ripetere 4 volte. Max 500 partecipanti.

Ore 07.00 RIUNIONE GIURIA E ATLETI

Ore 07.00 - 08.30 CONSEGNA PETTORALI

Ore 09.00 PARTENZA UNICA

Ore 11.00 PREMIAZIONE

Iscrizioni

Le iscrizioni per le società affiliate FIDAL si effettueranno tramite SIGMA sul sito FIDAL a € 10 SENZA PACCO GARA, entro le 24.00 di Giovedì 18/11/2021. Per i tesserati RUNCARD, RUNCARD EPS e per i singoli tesserati FIDAL le iscrizioni sono possibili tramite il canale ENDU a € 15.00 CON PACCO GARA con i medesimi termini. Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. Al fine della sicurezza dei presenti alla manifestazione, la società organizzatrice si riserva di limitare il numero di partecipanti alle gara. Il pagamento per le iscrizioni di società deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato al GS IL FIORINO ASD Iban: IT88E0306918488100000010651 INTESA SAN PAOLO via Cavallotti Sesto F.no, la causale dovrà riportare " 19 Palio Fiorentino + NOME SQUADRA". Per le iscrizioni tramite ENDU i pagamenti i potranno essere in una delle forme consentite dalla piattaforma.

Partecipazione

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente persone da 16 anni in poi in possesso di uno dei seguenti requisiti: Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL. Possono inoltre partecipare Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in poi ( millesimo d'età ) in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione. Possono partecipare inoltre tutti gli atleti stranieri ed italiani tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF WA nel rispetto delle normative vigenti, ossia la presentazione di un’autocertificazione in cui si certifica il possesso del tesseramento.

Premiazioni

Saranno premiati i primi 5 arrivati uomo/donna con premi in denaro a scalare come segue: 1 € 225, 2 € 150, 3 € 100, 4 € 75, 5 € 50. Saranno inoltre premiati i primi 3 atleti uomo/donna italiani ( o Italiani equiparati ) con premi in denaro a scalare come segue: 1 € 90, 2 € 70, 3 € 40. Tali premi saranno corrisposti tramite bonifico su appoggio bancario fornito dallo spettante entro 90gg. Saranno premiati i primi 3 arrivati uomo/donna delle cat. Juniores, Promesse, Assoluti con medaglia celebrativa ed il primo con maglia di campione regionale FIDAL. Saranno premiati i primi 3 uomo/donna della categorie Master 35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90 con medaglia celebrativa ed il primo con maglia di campione regionale FIDAL. Saranno premiati, a cura della società organizzatrice, con medaglia i primi 3 uomo/donna della cat. Allievi.

Ritiro Pettorali

Il Sabato antecedente la gara su appuntamento presso la sede di Via Napoli 7, Sesto Fiorentino ( o in P.zza Vittorio Veneto da definire ).La mattina della gara tra le ore 7,00 e 8,30 a cura del singolo atleta. I ritiri cumulativi ( di squadra

da parte di un rappresentante della società si possono effettuare il Sabato oppure solo su prenotazione la Domenica mattina. La mattina della gara il singolo atleta, pettorale alla mano o documento/Tessera FIDAL si recherà alla camera d'appello per il controllo del green pass, lascerà l'autodichiarazione Covid19 compilata ed indosserà il braccialetto "pass OK". L'atleta potrà entrare nella zona riscaldamento previo controllo della temperatura e integrità del braccialetto. Saranno approntati banchi con personale della società atto ed autorizzato alla verifiche richieste, tali banchi avranno un senso di ingresso ed uscita, gel per sanificare le mani ed i pettorali saranno divisi in appositi e distanziati slot. Dettagli nel piano organizzativo, sanitario e di sicurezza come previsto nel protocollo organizzativo - non stadia.

Info Tel: Cristina 3288875914, Fulvio 3278255250, Alberto 3293567484