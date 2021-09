Campionati toscani Cadetti e Cadette a Campi Bisenzio: i vincitori, le curiosità e l'iniziativa

Grandissimi contenuti tecnici allo stadio Zatopek e 1800 euro raccolti dal pubblico per la Gkn

20 Settembre 2021

Una due giorni con tanto pathos e risultati tecnici di rilievo quella di Campi Bisenzio allo stadio Zatopek per i Campionati toscani Cadetti e Cadette, svoltasi tra l’altro nel ventennale (19 settembre 2001) della prima gara organizzata dall’Atletica Campi nello stadio che aveva da pochi giorni cambiano denominazione per essere intitolato al leggendario mezzofondista cecoslovacco nella ricorrenza del 99esimo anno della sua nascita "festeggiato" durante le gare.



Ma prima di riassumere le statistiche e descrivere le prestazioni in pista e sulle pedane va doverosamente ricordata un’apprezzata iniziativa degli organizzatori. Non solo è stato consentito l’ingresso al pubblico (in conformità con le norme sanitarie vigenti) ma è stato chiesto agli spettatori di pagare un biglietto di ingresso simbolico e a contributo volontario; la somma ricavata è stata consegnata come “fondo di solidarietà” ai lavoratori della GKN, azienda di Campi Bisenzio che dallo scorso luglio, allo scopo di delocalizzare la produzione, ha improvvisamente licenziato 423 dipendenti, di fatto senza preavviso. La somma messa insieme nell’arco della due giorni e a loro devoluta è stata di 1800 euro. La loro è anche una vertenza collegata a una questione di principio (quella della garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori) che riguarda tutti.

Contemporaneamente alle gare, peraltro, sabato 18 settembre, si è svolta una manifestazione sul tema alla Fortezza da Basso di Firenze che ha avuto l’adesione di oltre 15mila persone. La domenica pomeriggio, poi, due rappresentanti dei lavoratori dell’azienda campigiana sono venuti al campo per ringraziare al microfono il pubblico dell’atletica per il sostegno dimostrato e l’Atletica Campi per l’iniziativa.

Ed è notizia di oggi che il Tribunale di Firenze ha condannato l’azienda per comportamento antisindacale e intimato di assumere di nuovo gli operai. Un sospiro di sollievo e una boccata d’ossigeno per una vertenza che comunque non è ancora terminata; l’azienda ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale.



E siamo alle gare.

Ricche di contenuti se solo si pensa che su 32 gare disputatesi, in 23 casi chi ha vinto il titolo toscano lo ha fatto con una prestazione migliore rispetto al vincitore della stessa gara dello scorso anno (peraltro disputatasi sullo stesso impianto).



In sei hanno confermato i titoli toscani vinti lo scorso anno: tra i Cadetti Federico Bellini dell’Atletica Campi sui 100 ostacoli con 13”84 e Omar Moretti della Libertas Unicusano Livorno nella marcia 5 km in 23’59”24; tra le Cadette la campionessa italiana di corsa campestre Sonia Tissi dell’Assi Giglio Rosso sui 200 metri in 6’31”70 (insidiata fino all’ultimo dalla siciliana Federica Borromini della ASD Bike Caltavuturo di Palermo che si allena al Tuscany Camp di Siena seguita da Giuseppe Giambrone che ha chiuso in 6’41”41), Lucrezia Nieri dell’Atletica Prato nella marcia 3 km in 15’57”01, Margherita Milani dell’Atletica Livorno che si è imposta sugli 80 ostacoli in 12”15 (mentre nel 2020 vinse il titolo sui 300 metri) e Giorgia Liguori dell’Atletica Livorno che ha confermato il titolo nel lancio del peso con 11,00 metri.



La Liguori, e qui si apre il capitolo della vittorie multiple, ha vinto anche il disco (con 30,91) e il martello (con 39,50).

Due titoli toscani anche per Okechukwu Agu della San Giuliano Sport, sui 300 in 36”77 e sui 300 ostacoli in 39”89; per Nicholas Gavagni dell’Alga Arezzo con 6,15 nel lungo e 12,56 nel triplo (oltre al secondo posto sugli 80 metri vinti da Giacomo Giovinazzo della Libertas Unicusano Livorno in 9”52.); due titoli anche per Riccardo Masini dell’Atletica Fucecchio con 13,07 nel peso e 40,51 nel giavellotto (oltre al secondo posto nel disco vinto da Duccio Bernardi dell’Uisp Siena con 35,82); due titoli anche per Aurora Massaglia della Virtus Lucca con 5,50 nel lungo e 10,91 nel triplo.



Vittorie al primo anno di categoria: sono quelle di Davide Felicetti dell’Atletica Costa Etrusca nell’alto coin 1,74, di Gaia Cardullo dell’Atletica Cascina sugli 80 metri con 10”17, di Giorgia Martini dell’Atletica Sestese Femminile con 3’06”37 sui 1000 metri, oltre a quelle dei già citati Masini e Bernardi nei lanci.



Completano il quadro dei vincitori: Antonio Del Vecchio dell’Atletica Livorno sui 2000 che con 5’53”44 ha battuto in un serrato sprint sui 2000 metri il bronzo dei Tricolori di cross di Villa Montalvo, Latena Cervone in una gara arricchita ulteriormente dala presneza di un altro atleta del Tuscany Camp, Vittore Simon Borromini, che nella seconda parte di gara si è involato fino alla vittoria in 5’48”51, lasciando i due toscani a lottare per il titolo; Alessandro Valvani dell’Atletica Follonica sui 1000 metri in 2’42”34, Daniele Ceccarini dell’Atletica Livorno sui 1200 siepi in 3’41”29, Mattia Ristori del Centro Atletica Piombino con 3,15 nell’asta (dove la società livornese ha fatto tripletta), Andrea Mainardi della Libertas Unicusano Livorno nel martello con 48,08.



Completano il quadro delle vincitrici: Derartu Abbott dell’Atletica Follonica sui 300 in 42”85, Giulia Bernini dell’Atletica Futura sui 1200 siepi in 4’01”95, Zoe Cirinnà della Libertas Unicusano Livorno con 49”90 sui 300 ostacoli, Aurora Sarti dell’Atletica Livorno nell’alto con 1,53, Lara Goretti dell’Assi Giglio Rosso nell’asta con 2,60, Victoria Marinò dell’Atletica Campi che ha mostrato una tecnica da atleta già evoluta vincendo il giavellotto con 32,35.

Insomma i ragazzi hanno scaldato i motori, anche in vista dei Campionati italiani che si avvicinano.. Campionato italiano Cadetti e Cadette che si terrà a Parma il 2 e 3 ottobre.



QUI tutti i RISULTATI: http://www.fidal.it/risultati/2021/REG26449/RESULTSBYEVENT1.htm



Sulla pagina Facebook Fidal Toscana le foto di tutti i nuovi campioni toscani premiati a Pistoia: https://www.facebook.com/WeLoveAtletica

Tutte le foto sono di Lorenzo Lombardo / LorenzoShots)

La fotogallery completa è disponibile su www.lorenzoshots.it