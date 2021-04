C'è Nahimana subito dietro una super Battocletti

26 Aprile 2021

Un po’ di Toscana affianca lo straordinario primato italiano Under 23 sui 5000 metri di Nadia Battocletti all’Arena di Milano. Nella gara che riportava la grande atletica nello storico impianto milanese dopo il restyling terminato nello scorso ottobre, la giovane azzurra trionfa nei 5000 metri con il crono di 15’36”39 e sigla la migliore prestazione italiana under 23: superato dopo quasi 32 anni il 15’37”59 di Orietta Mancia del 1989. La ventunenne trentina delle Fiamme Azzurre abbatte il personale di quasi dieci secondi rispetto al 15:46.26 di Modena dello scorso ottobre, peraltro in una prova senza avversarie del suo livello alla Walk&Middle Distance Night, rimanendo completamente in solitaria negli ultimi due chilometri.

L’ultima a stare con lei prima di essere staccata è stata Cavalline Nahimana, giunta quest’anno all’Atletica Libertas Unicusano Livorno che alla fine ha fermato i cron ometri su un eloquente 15’52”27 seconda prestazione stagionale in Italia.



Per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno oltre alle prestazioni delle gare in regione da segnalare anche che a Conegliano Veneto, Sophia Favalli in una gara salitaria, ha concluso i metri 800 con 2’09”69, crono che la colloca ai primi posti delle graduatorie nazionale, lei appena ventenne con un personale di 2’05”54.