Buona partecipazione alla riunione di approfondimento sulla gestione degli impianti

Sarà fatto un censimento dei bandi pubblici di gestione delle strutture toscane

17 Novembre 2021

Buona partecipazione e tanta condivisione di idee nella riunione organizzata all’impianto indoor di Lucca (g.c. dall’Atletica Virtus Lucca) fra le società che attualmente gestiscono un impianto di atletica leggera e le società che potrebbero essere gestori in futuro.

La riunione è stata aperta dal Presidente di Fidal Toscana Alessandro Alberti che ha ricordato quanto sia difficile ed impegnativo gestire un impianto di atletica leggera e come sia importante stabilire e mantenere nel tempo buoni rapporti con le Amministrazioni Comunali (Sindaci, Assessori allo Sport e ai Lavori Pubblici, Funzionari degli Uffici). Ha anche ricordato che Fidal Nazionale sta richiedendo un censimento degli impianti idonei ad ospitare manifestazioni di rilevanza nazionale e che Fidal Toscana grazie ad un lavoro fatto negli anni scorsi da Giovanni Carniani e dal Gruppo Giudici Gare ha già un database completo che va solamente verificato ed aggiornato.

Ha poi ricordato che, nell’ambito dell’Area Rapporti Istituzionali coordinata dal Consigliere Claudio Marchetti e con coordinatore tecnico Giovanni Carniani, sono state attivate due commissioni per supportare le società anche nella gestione impianti : la Commissione Impianti coordinata da Marco Innocenti e lo Sportello di supporto ASD SSD affiliate coordinato dal Consigliere Gianluca Bruni.

Marco Innocenti, nella sua doppia veste di Coordinatore della Commissione Impianti e di Omologatore, ha ricordato alle società come sia importante intrattenere i rapporti con le Amministrazioni Comunali anche in fase di progettazione sia per avere impianti funzionali alle attività di allenamento e alle manifestazioni agonistiche, ma anche per evitare che le Amministrazioni commettano degli errori che potrebbero poi pregiudicare l’omologazione degli impianti vanificando ingenti investimenti economici. Ha ricordato quanto sia importante il parere preventivo dell’Ufficio Impianti di Fidal Nazionale e il supporto consulenziale che Fidal Nazionale e Fidal Toscana possono fornire anche in corso d’opera.

Claudio Marchetti, anche lui nella doppia veste di Capo Area Rapporti Istituzionale e di gestore di impianto, ha invece ricordato quanto il Covid ha aumentato gli adempimenti a carico del Gestore e quanto una gestore deve stare in linea con tutte le normative (in merito a autorizzazioni, a pulizie e sanificazioni, a controllo accessi, al corretto utilizzo di spogliatoi e servizi igienici).

E’ poi seguito un interessante dibattito e confronto fra gestori e potenziali gestori alla fine del quale è emersa una necessità di raccogliere e censire tutti i bandi pubblici per la gestione degli impianti di atletica (sia quelli già in essere, che i futuri che usciranno) e metterli a disposizioni di tutti nell’area Sportello Informativo ASD SSD sul sito web di Fidal Toscana.

A tal fine invitiamo tutte le società che hanno attualmente in gestione un impianto pubblico di atletica leggera o altri impianti pubblici (palestre, sale di muscolazione etc.) di inviare alla casella email del Comitato (cr.toscana@fidal.it) i testi dei bandi delle pubbliche amministrazioni sulla base dei quali oggi hanno gli impianti in gestione.