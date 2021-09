Assegnati alla Maratonina di Arezzo i titoli italiani Master della mezza maratona

Tra i primi cinque anche Tiongik e la Nahimana. Un titolo tricolore rimane in Toscana

27 Settembre 2021

E’ stata una vera festa per il settore Master il ritorno del Campionato Italiano dei 21 km e 97 dopo il mancato svolgimento dell’edizione di Numana del 2020, causa pandemia. Non cifre da capogiro in quanto ad iscritti (547), oltremodo calato per gli effettivi partenti (480) , mentre sono stati 452 gli arrivati di cui 347 uomini e 105 donne. Un solo titolo italiano Master rimane in Toscana, è quello vinto da Ewa Grunwald della Montecatini Marathon.

Sotto l’aspetto tecnico agonistico la Maratonina organizzata dall’UP Policaino Arezzo Atletica ha pure fornito risultati di buono spessore, anche se sono venuti a mancare quelli che sulla carta sia al maschile che sia al femminile, hanno iscritto nell’albo d’oro della manifestazione due nomi nuovi entrambi alla loro prima esperienza in gare italiane: tra gli uomini Panuel Mkungo classe 1994 ma una lunga esperienza su varie distanze in buona parte negli Stati Uniti, che ha chiuso in 1.01.39, suo terzo tempo di sempre dopo l’1.01.01 fatto a Tempe (Usa) e l’1.01.36. Quinto Paul Tiongik, keniano del Parco Alpi Apuane col crono di 1.03.01.



Tra le donne prima volta sui 21 km e 97 metri invece per Teresiah Kwamboka Omosa la portacolori del gruppo Run2gether che a parte una maratona chiusa in 2.30.20 mai aveva corso una maratonina, La Omosa in avvio è stata sulle tracce della favorita Lucy Muli, poi ritiratasi a circa meta gara, imponendosi con un ottimo 1.11.26. Ottima seconda Verity Ockenden (Gbr), medaglia di bronzo ai campionati Europei Indoor di Torun nei 3000 metri, che, raggiunta e superata la Muli (subito dopo crollata a terra) ha poi chiuso in 1.12.26: primato personale migliorato di oltre due minuti (precedente 1.14.35 a Londra il 22 agosto 2021). Terza l’altra keniana Brigid Jelimo Kabergei, Quarta la keniana portacolori della Libertas Unicusano Livorno Cavaline Nahimana (1.16.25). Quinta e prima delle azzurre Silvia Tamburi con relativo titolo Master per la F40, precedendo Sara Carducci che ha vinto il titolo F35.



Tornando agli uomini primo azzurro Ademe Cuneo il 24enne di Vigevano di origini etiopi adottato da piccolo da una famiglia italiana, che ha preceduto l’altro azzurro Umberto Persi di Rieti che ha vinto il titolo Master M35.

Curiosità: la Omosa vincitrice è la consorte di Dickson Simba Nyakundi secondo arrivato in 1.01.55 e quindi per poco è mancata la doppietta di moglie e marito.



Ordine d’arrivo maschile: 1° Mkungo (Ken) 1.01.39, 2° Nyakundi (Ken) 1.01.55, 3° Koech (Ken) 1.02.42, 4° Mwangi (Ken) 1.02.46, 5° Tiongik (Ken) 1.03.01, 6° Mburugu (Ken) 1.03.24, 7° Lolkurraru (Ken) 1.03.31, 8° Nzikwinkunda (Bdi) 1.03.49, 9° Kalale (Ken) 1.03.54, 10° Irabaruta (Bdi) 1.05.36, 11° Cuneo (Ita) 1.07.26, 12° Persi (Ita) 1.07.31, 13° Ricatti (Ita) 1.08.20, 14° Kipngetich (Uga) 1.09.40, 15° Conti (Ita) 1.09.45, 16° Rutigliano (Ita) 1.10.42, 17° Manfredini (Ita) 1.10.52, 18° Hajjy (Ita) 1.11.19.

Ordine d’arrivo femminile: 1^ Omosa (Ken) 1.11.26, 2^ Ockenden (Gbr) 1.12.26, 3^ Kabergei (Ken) 1.15.03, 4^ Nahimana (Bdi) 1.16.25, 5^ Tamburi (Ita) 1.19.30, 6^ Carducci 1.20.46, 7^ Grisoni (Ita) 1.20.51, 8^ Angelini (Ita) 1.22.36, 9^ Bettin (Ita) 1.22.44, 10^ Zaccagni (Ita) 1.24.48



Nella rassegna per club i bresciani dell’Atletica Paratico si aggiudicano entrambi i titoli, maschile e femminile.

Campioni italiani master di mezza maratona 2021

Uomini.

SM35: Umberto Persi (At Running) 1h07:31;

SM40: Domenico Ricatti (Terra dello Sport) 1h08:20;

SM45: Antonio Belotti (Atl. Paratico) 1h13:05;

SM50: Simone Falomi (Pod. Lino Spagnoli) 1h12:51;

SM55: Marco Premoli (Atl. Paratico) 1h16:27; SM60:

Maurizio Vagnoli (Atl. Avis Perugia) 1h19:04;

SM65: Virginio Trentin (Atl. San Biagio) 1h25:40;

SM70: Araldo Viroli (Atl. Avis Castel San Pietro) 1h30:49;

SM75: Letterio De Lorenzo (Marathon Club Messina) 1h51:21;

SM80: Vittorio Bertazzoli (Atl. Paratico) 2h14:17.



Donne. SF35:

Sara Carducci (Avis Ascoli Marathon) 1h20:46;

SF40: Silvia Tamburi (Atl. Avis Perugia) 1h19:30

SF45: Simona Angelini (Atl. Paratico) 1h22:36;

SF50: Nives Carobbio (Atl. Paratico) 1h30:40;

SF55: Salve Valeria Torri (Atl. Paratico) 1h39:25;

SF60: Eva Toccafondi Grunwald (Montecatini Marathon) 1h34:11;

SF65: Silvia Bolognesi (Cambiaso Risso Running Team Genova) 1h36:12;

SF75: Imbenia Meles (Atl. Casone Noceto) 2h03:32.



Tratto da nota stampa organizzatori e Fidal.it





QUI LE CLASSIFICHE: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20211416

Altre foto sulla pagina Facebook della Fidal Toscana: https://www.facebook.com/WeLoveAtletica/photos/pcb.4108886362573965/4108881312574470/