Ancora grande atletica in Toscana, ecco i Tricolori Juniores e Under 23

Senza soluzione di continuità dopo il Golden Gala

09 Giugno 2021

Presentazione ufficiale per la tre giorni - che comincerà da venerdì 11 e si concluderà domenica 13 giugno - dei Campionati italiani juniores e promesse di Grosseto. Sono 1800 iscritti e sarà il secondo anno consecutivo che Grosseto accoglierà la rassegna. In palio 82 titoli per le categorie under 20 e under 23, in un appuntamento ancora più partecipato rispetto alla scorsa stagione. Stavolta infatti il programma è completo, anche con le gare più lunghe di mezzofondo e di marcia che non erano inserite nella scorsa edizione. In crescita quindi i numeri dell’evento: più di 1800 atleti iscritti per oltre 2500 presenze-gara, in rappresentanza di 323 società. Ma sarà anche una tappa fondamentale verso i prossimi Europei giovanili in programma tra un mese a Tallinn, in Estonia: under 23 (8-11 luglio) e under 20 (15-18 luglio).



Allo stadio Carlo Zecchini si svolgerà la maggior parte delle competizioni, invece le gare di lancio del disco e lancio del martello saranno al campo Nilo Palazzoli, mentre il campo scuola Bruno Zauli sarà l’impianto di riscaldamento, nella manifestazione organizzata dall’Atletica Grosseto Banca Tema. Sarà la 64esima edizione della serie per gli under 20, invece la 34esima riservata agli under 23, compresi i criterium nazionali nella fase iniziale della categoria. Per la rassegna juniores-promesse è la quinta volta a Grosseto, dopo quelle del 1997, 2003, 2005 e 2020, ma nel triennio dal 1986 al 1988 era già andato in scena il campionato riservato soltanto agli juniores, nella città che ha ospitato anche tre eventi internazionali under 20: i Mondiali nel 2004, gli Europei nel 2001 e nel 2017.



LA PRESENTAZIONE - Alla conferenza stampa di presentazione, nella sala consiliare del comune di Grosseto, sono intervenuti Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, e l’assessore comunale allo sport Fabrizio Rossi, con Stefano Mei, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ed Elisabetta Artuso, consigliere nazionale FIDAL, insieme al presidente FIDAL Toscana Alessandro Alberti, al presidente dell’Atletica Grosseto Banca Tema Adriano Buccelli e ad Alfio Giomi, già presidente della FIDAL.





“Da Grosseto sono passati tantissimi campioni - le parole del presidente FIDAL Stefano Mei - e qui si organizzano sempre bene gli eventi, con un’amministrazione comunale così attenta allo sport. Dopo il lockdown si è riscoperta la valenza sociale dell’atletica, che generalmente si pratica all’aperto e senza contatto fisico. Questa forza propulsiva si è già vista a Grosseto, nell’edizione della rassegna tricolore disputata a settembre. E dopo il periodo difficile che abbiamo trascorso, sono convinto che le parole chiave dell’atletica saranno rinnovamento e rinascita. Se chi lavora lo farà bene, come avviene qui a Grosseto, sarà tutto più semplice”.